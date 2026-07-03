Variedades

4 receitas de chás caseiros para fazer no inverno e melhorar a saúde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/07/26 15h36
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Chá de maçã, canela e anis-estrelado (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

Com a queda das temperaturas, bebidas quentes ganham espaço na rotina por proporcionarem conforto e ajudarem a manter o corpo aquecido. Além de saborosos, alguns preparos feitos com ervas, frutas e especiarias oferecem compostos naturais que podem complementar uma alimentação equilibrada e contribuir para a saúde durante o inverno. 

A seguir, veja 4 receitas de chás caseiros para fazer no inverno e melhorar a saúde!

1. Chá de maçã, canela e anis-estrelado

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1/2 maçã cortada em cubos
  • 1 canela em pau
  • 2 anises-estrelados
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e deixe a bebida descansar por 3 a 5 minutos, com a panela tampada. Coe o chá, adoce com o mel e sirva em seguida.

2. Chá de cúrcuma, limão e mel

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de chá de cúrcuma em pó
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a levantar fervura. Adicione a cúrcuma. Reduza para fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e aguarde 2 minutos para a infusão ficar mais intensa. Acrescente o suco de limão e misture bem. Espere a bebida amornar levemente e adicione o mel, mexendo até dissolver completamente. Sirva em seguida.

Chá de gengibre, hortelã e limão servido em caneca de vidro em cima de mesa de madeira, com limão-siciliano cortado ao meio, folhas de hortelã e pedaços de gengibre ao lado
Chá de gengibre, hortelã e limão (Imagem: brandcrafts | Shutterstock)

3. Chá de gengibre, hortelã e limão

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 4 rodelas finas de gengibre
  • 10 folhas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Adicione o gengibre, reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e misture o suco de limão. Sirva em seguida.

4. Chá de casca de laranja, cravo-da-índia e cardamomo

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • Casca de 1 laranja
  • 4 cravos-da-índia
  • 3 sementes de cardamomo levemente amassadas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a casca de laranja, os cravos-da-índia e o cardamomo. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

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