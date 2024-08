O chá de losna, feito a partir da planta Artemisia absinthium, esconde um verdadeiro tesouro de benefícios para a saúde. Tradicionalmente utilizado como um potente digestivo e vermífugo, ele está ganhando espaço entre aqueles que buscam alternativas naturais para melhorar o bem-estar.

Abaixo, confira 4 receitas de chá de losna e seus benefícios para a saúde!

Chá de losna

Este chá serve para ajudar a estimular a digestão e aliviar desconfortos estomacais. Ainda, a losna possui propriedades vermífugas, ajudando a combater parasitas intestinais.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

secas de losna 250 ml de água filtrada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água filtrada em uma panela pequena e leve ao fogo alto. Quando a água começar a formar pequenas bolhas, mas antes de ferver completamente (aproximadamente 90 °C), desligue o fogo. Adicione as folhas secas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva imediatamente.

Chá de losna com gengibre e canela

A combinação de losna com gengibre e canela potencializa sua ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre auxilia na melhora da circulação sanguínea, enquanto a canela contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

1 pedaço pequeno de gengibre fatiado

1 canela em pau

300 ml de água filtrada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a canela. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de losna com hortelã e limão

A união entre losna, hortelã e limão ajuda a aliviar a sensação de náusea e a promover a digestão. A hortelã oferece um efeito calmante e refrescante, enquanto o limão adiciona uma dose de vitamina C.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de losna

5 folhas de hortelã fresca

Suco de 1/2 limão

250 ml de água filtrada

1 colher de chá de açúcar mascavo

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água atingir o ponto de ebulição (100 °C), desligue o fogo. Em uma caneca, coloque as folhas de losna e as folhas de hortelã. Despeje a água e adicione o suco de limão. Tampe a caneca com um pires e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o açúcar mascavo e mexa bem até dissolver. Sirva o chá ainda quente.

Chá de losna com alecrim (Imagem: NADKI | Shutterstock)

Chá de losna com alecrim

Este chá é ideal para ajudar a desintoxicar o fígado e melhorar a função hepática. O alecrim, com suas propriedades antioxidantes, também ajuda a proteger as células contra danos dos radicais livres e a promover uma sensação de bem-estar geral.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

1 ramo de alecrim fresco

1 colher de sopa de mel

300 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque a água filtrada em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água ferver, adicione as folhas de losna e o ramo de alecrim. Reduza o fogo para baixo e deixe cozinhar por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar, com a panela tampada, por mais 5 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva imediatamente.

Uso seguro do chá de losna

Embora a losna ofereça diversos benefícios à saúde, seu uso deve ser feito com cautela. O consumo excessivo ou prolongado dessa planta pode causar efeitos adversos, como náuseas e alterações neurológicas. Pessoas com condições médicas pré-existentes ou que estejam grávidas devem evitar o uso. Por isso, é fundamental consultar um médico antes de incluir qualquer erva de forma significativa na dieta.