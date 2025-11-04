O bolo de liquidificador é uma ótima opção para o lanche da tarde, especialmente para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, com poucos ingredientes e um preparo rápido, é possível adaptar a receita para diferentes restrições alimentares, criando versões sem glúten igualmente saborosas e fofinhas, ideais para quem deseja manter uma alimentação mais leve ou tem intolerância.

A seguir, confira 4 receitas de bolo de liquidificador sem glúten para o lanche da tarde!

Bolo de maçã-verde sem glúten

Ingredientes

3 maçãs-verdes picadas (sem casca e sementes)

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade das maçãs-verdes, os ovos, o óleo de coco e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente as farinhas e o sal e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, coloque o fermento químico e o restante das maçãs e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma de silicone para bolo inglês e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Bolo de coco sem glúten

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o açúcar de coco e bata até obter uma massa lisa. Adicione a farinha de amêndoas e o coco ralado e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de iogurte com mirtilo sem glúten (Imagem: gostua | Shutterstock)

Bolo de iogurte com mirtilo sem glúten

Ingredientes

100 g de manteiga sem sal derretida

1 xícara de chá de açúcar refinado

3 ovos

200 g de iogurte natural

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento químico em pó

100 g de mirtilo fresco

Manteiga para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme. Aos poucos, adicione os ovos e bata para misturar. Acrescente o iogurte natural e bata para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e junte a farinha de arroz e o fermento químico. Mexa com o auxílio de um fouet até que a massa fique homogênea.

Por último, coloque o mirtilo e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de fubá cremoso sem glúten

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de arroz

50 g de queijo ralado

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa lisa. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma para bolo com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.