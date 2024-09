Pensando em diversificar o cardápio do jantar com uma carne diferente e deliciosa? O pato pode trazer um toque diferenciado à sua mesa! Com sua textura macia e sabor marcante, ele é ideal para quem deseja inovar na cozinha. Essa proteína pode transformar sua refeição em um verdadeiro banquete. Por isso, confira 4 receitas com pato para o jantar e prepare-se para se deliciar com esses pratos incríveis!

Peito de pato grelhado com batatas assadas e repolho roxo

Ingredientes

2 peitos de pato

6 batatas inteiras com a casca

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 ramos de tomilho fresco para decorar

1/2 repolho roxo fatiado fino

roxo fatiado fino 1/2 xícara de chá de vinagre de maçã

1/4 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas, seque-as e disponha-as em uma assadeira. Regue com 1 colher de sopa de azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Reserve.

Faça cortes superficiais na pele dos peitos de pato, sem atingir a carne. Tempere-os com sal e pimenta-do-reino e coloque na forma junto com as batatas. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma panela média, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o repolho roxo fatiado e refogue por aproximadamente 4 minutos. Acrescente o vinagre de maçã, açúcar mascavo, água e cominho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo baixo por 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o líquido evapore e o repolho fique macio e agridoce.

Coloque os peitos de pato fatiados em uma travessa, ao lado das batatas assadas. Sirva o repolho roxo em uma tigela separada ou ao lado dos outros ingredientes. Decore o prato com ramos de tomilho fresco e sirva em seguida.

Pato com molho de ameixas

Ingredientes

2 peitos de pato

2 colheres de sopa de azeite

200 g de ameixas secas

1/2 xícara de chá de vinho do Porto

do Porto 1/2 xícara de chá de caldo de frango

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de pato com sal e pimenta-do-reino. Faça cortes na pele e frite com a pele para baixo em uma frigideira quente com o azeite até dourar. Vire e frite por mais 4 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque as ameixas, o vinho do Porto, o caldo de frango, o vinagre balsâmico e o açúcar. Leve ao fogo baixo e cozinhe até reduzir e formar um molho espesso. Adicione a manteiga ao molho e mexa bem. Sirva o pato fatiado com o molho de ameixas por cima.

Pato assado com macarrão e vegetais (Imagem: Pasakorn Hansetagan | Shutterstock)

Pato assado com macarrão e vegetais

Ingredientes

2 peitos de pato

1 colher de sopa de manteiga

300 g de macarrão chinês

chinês 4 xícaras de chá de caldo de frango

3 colheres de sopa de molho de soja (shoyu)

200 g de espinafre, lavado e picado

1 colher de chá de óleo de gergelim

2 fatias finas de gengibre fresco

2 colheres de sopa de cebolinha picada para decorar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o macarrão em água fervente com uma pitada de sal, de acordo com as instruções da embalagem. Após o cozimento, escorra e reserve. Em um recipiente, tempere os peitos de pato com sal e pimenta-do-reino.

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo. Acrescente o peito de pato com a pele voltada para baixo e deixe dourar por aproximadamente 6 minutos, até a pele ficar bem crocante. Vire o peito de pato e cozinhe por mais 5 minutos. Retire o pato da frigideira, deixe descansar por 5 minutos e, em seguida, fatie finamente.

Em uma panela com água fervente, adicione o espinafre e cozinhe até murchar levemente. Retire e reserve. Em outra panela, aqueça o caldo de frango com o gengibre e óleo de gergelim e reserve. Em uma tigela, coloque uma porção de macarrão, adicione o espinafre cozido ao lado e disponha as fatias de pato sobre o macarrão. Despeje uma porção de caldo sobre o macarrão ou sirva ao lado. Finalize com molho de soja a gosto e decore com cebolinha picada.

Risoto de pato com cogumelos

Ingredientes

2 coxas de pato

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 litro de caldo de galinha

200 g de cogumelos paris fatiados

paris fatiados 1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas de pato com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma forma coberta com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 1 hora ou até que a carne esteja macia e fácil de desfiar. Retire as coxas do forno, desfie e reserve.

Em uma panela, refogue a cebola e o alho na manteiga até ficarem macios. Adicione os cogumelos e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos, em seguida, adicione o vinho branco e deixe evaporar. Adicione o caldo de galinha, aos poucos, mexendo sempre, até o arroz cozinhar e ficar cremoso. Adicione a carne de pato desfiada ao risoto e misture bem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.