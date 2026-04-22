Raiz típica da culinária brasileira, a mandioca é um ingrediente versátil, nutritivo e repleto de história. Presente em diferentes regiões do país, ela aparece em receitas que vão do simples ao elaborado, sempre se destacando pela textura macia e pelo sabor suave. Fácil de combinar com outros alimentos, a mandioca pode servir de base para pratos cremosos, encorpados ou gratinados, conquistando até mesmo os paladares mais exigentes

A seguir, confira 4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático!

1. Caldo de mandioca com frango desfiado

Ingredientes

500 g de mandioca cozida

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 litro do caldo do cozimento do frango

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioca cozida com parte do caldo do frango até obter um creme liso. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o frango desfiado e misture bem. Em seguida, despeje o creme de mandioca batido e o restante do caldo, mexendo até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o caldo ficar encorpado. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.

2. Escondidinho de carne moída com mandioca

Ingredientes

700 g de mandioca cozida e amassada

4 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite desnatado

400 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça 3 colheres de sopa de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até secar. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite restante e leve ao fogo. Acrescente a mandioca amassada e o leite desnatado. Tempere com sal e mexa até obter uma textura cremosa. Retire do fogo e reserve. Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione a carne moída refogada e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Carne de panela com mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca em pedaços

500 g de acém em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

1 tomate picado

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água quente suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate e a folha de louro. Cubra com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela.

Adicione a mandioca, ajuste o sal e, se necessário, adicione um pouco mais de água. Cozinhe com a panela destampada até a mandioca ficar bem macia e começar a desmanchar. Mexa ocasionalmente para não grudar no fundo e, se quiser um caldo mais encorpado, amasse alguns pedaços de mandioca na própria panela. Sirva quente.

Bolinho de Mandioca (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Bolinho de mandioca

Ingredientes

Massa

500 g de mandioca cozida e amassada

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de muçarela ralada

ralada 1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

200 g de carne moída

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de de azeite

Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a carne moída e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, finalize com cheiro-verde e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e amassada ainda morna e misture com o azeite até incorporar. Adicione o queijo ralado, o ovo e a salsinha, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, apenas o suficiente para dar ponto e permitir modelar os bolinhos. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, coloque um pouco do recheio de carne no centro e feche, modelando no formato oval. Coloque os bolinhos em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.