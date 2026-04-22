Variedades

4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/04/26 13h06
Caldo de mandioca com frango desfiado (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Raiz típica da culinária brasileira, a mandioca é um ingrediente versátil, nutritivo e repleto de história. Presente em diferentes regiões do país, ela aparece em receitas que vão do simples ao elaborado, sempre se destacando pela textura macia e pelo sabor suave. Fácil de combinar com outros alimentos, a mandioca pode servir de base para pratos cremosos, encorpados ou gratinados, conquistando até mesmo os paladares mais exigentes

A seguir, confira 4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático!

1. Caldo de mandioca com frango desfiado

Ingredientes

  • 500 g de mandioca cozida
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 litro do caldo do cozimento do frango
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a mandioca cozida com parte do caldo do frango até obter um creme liso. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o frango desfiado e misture bem. Em seguida, despeje o creme de mandioca batido e o restante do caldo, mexendo até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até o caldo ficar encorpado. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.

2. Escondidinho de carne moída com mandioca

Ingredientes

  • 700 g de mandioca cozida e amassada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 400 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça 3 colheres de sopa de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até secar. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite restante e leve ao fogo. Acrescente a mandioca amassada e o leite desnatado. Tempere com sal e mexa até obter uma textura cremosa. Retire do fogo e reserve. Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione a carne moída refogada e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Carne de panela com mandioca

Ingredientes

  • 500 g de mandioca em pedaços
  • 500 g de acém em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 tomate picado
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Água quente suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate e a folha de louro. Cubra com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela.

Adicione a mandioca, ajuste o sal e, se necessário, adicione um pouco mais de água. Cozinhe com a panela destampada até a mandioca ficar bem macia e começar a desmanchar. Mexa ocasionalmente para não grudar no fundo e, se quiser um caldo mais encorpado, amasse alguns pedaços de mandioca na própria panela. Sirva quente.

Um bowl azul claro repleto de bolinhos de mandioca fritos, de formato oval e cor dourada, com pontos verdes de ervas na massa. Os bolinhos estão empilhados e a iluminação é quente. Ao fundo, desfocados, veem-se talheres de madeira, um copo e um guardanapo listrado sobre uma superfície de madeira escura.
Bolinho de Mandioca (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Bolinho de mandioca

Ingredientes

Massa

  • 500 g de mandioca cozida e amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de muçarela ralada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 200 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de de azeite
  • Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a carne moída e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, finalize com cheiro-verde e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a mandioca cozida e amassada ainda morna e misture com o azeite até incorporar. Adicione o queijo ralado, o ovo e a salsinha, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, apenas o suficiente para dar ponto e permitir modelar os bolinhos. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, coloque um pouco do recheio de carne no centro e feche, modelando no formato oval. Coloque os bolinhos em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

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