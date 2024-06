4 procedimentos para deixar as sobrancelhas volumosas

Sobrancelhas bem-cuidadas fazem toda a diferença no visual, destacando o rosto e deixando o olhar mais expressivo. Mantê-las volumosas e saudáveis não precisa ser complicado; com algumas técnicas, é possível preservá-las bonitas e cheias de vida.

Muitas pessoas se incomodam com as falhas e a falta de densidade dos pelos, o que pode afetar a autoestima e a confiança. Nesse sentido, a especialista em cílios e sobrancelhas Kelly Vial explica sobre procedimentos que ajudam a manter as sobrancelhas perfeitas. Confira!

1. Henna

Neste procedimento, a henna é aplicada diretamente na área das sobrancelhas, a partir da delimitação do espaço, para criar uma aparência mais definida, preenchida e colorida. Kelly Vial explica que essa é uma tintura natural e temporária, com durabilidade de 7 a 15 dias.

2. Brow lamination

A brow lamination é projetada para realçar as sobrancelhas naturais, tornando-as mais visíveis e definidas. Para isso, a especialista explica que o procedimento é feito alisando e conduzindo o pelo na direção desejada. “Durante o procedimento, são aplicados produtos químicos nas sobrancelhas para amolecer e remodelar os fios. A partir disso, é possível quebrar as ligações dos pelos e moldá-los”, diz Kelly Vial.

Técnica de micropigmentação é semelhante a uma tatuagem (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Micropigmentação

Procedimento semipermanente, a micropigmentação envolve a aplicação de pigmentos na pele para criar ou aprimorar o formato e a cor das sobrancelhas. Kelly Vial aponta que, diariamente, essa é uma técnica amplamente utilizada para corrigir pelos esparsos, irregulares, falhas na região ou, ainda, proporcionar uma aparência mais definida e expressiva. Por meio de uma caneta ou de um aparelho específico, o pigmento é aplicado na camada superior da pele, em pequenos traços ou pontos, visando reproduzir os pelos naturais das sobrancelhas.

4. Microagulhamento

Indicado para estimular o crescimento forte e aumentar a espessura dos fios já existentes, o microagulhamento também promove o preenchimento de possíveis falhas. A especialista faz um alerta: “Um grande benefício, de fato, é que estimula o crescimento, fortalecimento e a densidade dos fios. Entretanto, quem já faz a micropigmentação não é indicado que também faça o microagulhamento, já que isso pode acelerar a despigmentação”, explica.

Por Paulo Calado