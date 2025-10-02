4 passos para conquistar o efeito dark glam perfeito

O dark glam é uma das tendências de maquiagem mais poderosas e promete dominar as produções noturnas, em especial com a chegada das comemorações do Halloween. Com uma proposta que mistura sofisticação e ousadia, o estilo combina pele iluminada e radiante com olhos intensos em tons profundos de vinho, roxo e preto. O resultado é um visual marcante, que joga com o contraste entre luz e sombra e traduz toda a aura misteriosa e poderosa que está em alta no universo da beleza.

“O dark glam é sobre equilibrar luz e sombra de forma sofisticada. Ele permite que cada pessoa brinque com contrastes: uma pele iluminada e saudável com olhos intensos e marcantes. É um estilo que funciona tanto para festas quanto para produções mais criativas, e tem tudo a ver com ousadia e elegância”, observa a maquiadora Mariane Santana, especialista e P&D da Fenzza.

Para ajudar a colocar esse look em prática, a profissional ensina como adaptar a estética. Confira!

1. Pele iluminada

O primeiro passo para criar o visual é conquistar uma pele radiante. Depois da preparação com hidratação e primer, aplique a base do centro do rosto para as extremidades com pincel ou esponja úmida, garantindo cobertura uniforme sem excesso de produto.

Em seguida, use o iluminador nos pontos altos do rosto: pressione suavemente com os dedos ou use um pincel pequeno em áreas estratégicas como maçãs do rosto, ossinho do nariz, arco do cupido e queixo. Esse detalhe cria o contraste ideal para destacar os olhos intensos e dá à pele um brilho sofisticado.

2. Olhos intensos

Para os olhos, comece aplicando um tom vinho ou roxo no côncavo com pincel de esfumar em movimentos circulares, criando transição suave. Em seguida, adicione sombra preta no canto externo, puxando levemente para fora e esfumando bem para dar profundidade.

Para intensificar o olhar, aplique uma sombra cintilante no centro da pálpebra com os dedos ou pincel úmido, que ajuda a potencializar o brilho. “Gosto da Paleta Rainha Má, da Fenzza, porque ela reúne exatamente os tons e as texturas que esse estilo exige: cores intensas, fáceis de esfumar e que permanecem vibrantes a noite toda”, explica Mariane Santana.

O delineado é fundamental para deixar a maquiagem dark glam mais sofisticada (Imagem: Makistock | Shutterstock)

3. O poder do delineado

O delineado é indispensável no dark glam. Com um delineador de tom preto profundo, faça um traço rente à raiz dos cílios superiores, começando do canto interno e engrossando aos poucos até o canto externo. Para um efeito ainda mais impactante, puxe levemente o final em direção às têmporas, criando um delineado gatinho. “O delineado une toda a dramaticidade do look, deixando a maquiagem mais impactante e sofisticada”, afirma a maquiadora.

Finalize com várias camadas de máscara de cílios, aplicando da raiz às pontas em movimento de zigue-zague para dar volume e separar os fios. Quem prefere mais intensidade pode apostar nos cílios postiços, aplicados próximos à linha natural para um acabamento impecável.

4. Lábios definidos

Nos lábios, comece contornando todo o desenho com um lápis de tom mais escuro, preenchendo levemente as laterais para evitar marcas, e esfume para o interior dos lábios. Em seguida, aplique um batom líquido mate em cores intensas como vinho fechado, roxo profundo ou preto, começando pelo centro dos lábios e levando o produto para as extremidades com o próprio aplicador. Para um acabamento duradouro, espere secar e adicione uma segunda camada fina. O resultado é um efeito ousado, elegante e de longa duração.

Combinando pele radiante, olhos marcantes e lábios ousados, o dark glam é a escolha perfeita para quem deseja brilhar nas noites de Halloween com um visual sofisticado, misterioso e cheio de personalidade.

Por Denyze Moreira