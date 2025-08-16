4 orações poderosas para o Dia de São Roque

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia de São Roque é celebrado anualmente pelos fiéis em 16 de agosto. A data, tradicional no calendário religioso, homenageia o santo padroeiro dos inválidos e dos cirurgiões que, segundo a história, dedicou a vida a cuidar dos doentes e a levar a palavra de Deus.

Nascido em uma família rica e nobre, São Roque, também conhecido como Roch de Montpellier, viveu no século XIV, na cidade francesa de Montpellier. Após ficar órfão, abandonou suas riquezas e seguiu os ensinamentos religiosos de sua mãe. Durante o período em que a peste-negra dizimava metade da população, São Roque tornou-se famoso por seu poder de curar os doentes fazendo o sinal da cruz.

Celebração a São Roque

Apesar de São Roque ser frequentemente associado à Igreja Católica, ele também é celebrado em religiões como a Umbanda e o Candomblé, e ficou sincretizado pelos praticantes dessas religiões na figura do orixá Obaluaiê ou Omolú, responsável pela cura de doenças.

Orações a São Roque

A seguir, confira 5 orações para celebrar o Dia de São Roque!

1. Oração de São Roque para cura

São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas.

Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida (dizer o nome da pessoa), para que fique livre do seu mal. Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento.

São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais e defendei a todos das doenças e dos perigos. Amém.

2. Oração a São Roque para cura de animais

Oh, São Roque!

Deus te curou pela intervenção divina por meio de um cachorro, que te ajudou a sobreviver a uma terrível doença. Ele lhe ensinou o amor que você pode ter pelos animais e deu o dom de protegê-los e curá-los.

Falo-te hoje, São Roque, porque o meu cachorro está gravemente doente e requer a sua intervenção divina para a sua completa cura.

Protetor dos cães, você tem dedicado seu trabalho para defendê-los de todo o mal e eu te imploro hoje, salve meu cão (dizer o nome do cachorro).

Ele foi meu fiel companheiro de aventuras, ensinou-me o que significa o verdadeiro amor e não posso deixar de suplicar que elimine de seu corpo a doença que o faz sofrer.

Ele não demonstra, mas sei que está cansado de lutar, por isso peço-lhe que lhe dê força para continuar lutando.

Amém!

Orações a São Roque clamam por proteção e saúde (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Oração a São Roque contra doença

Ó São Roque, tu que deixaste a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes. Não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende as nossas criações da peste e da doença.

Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém!

4. Oração para encontrar um animal desaparecido

Piedoso São Roque, que em vida foste alimentado por um cão que roubava comida para que não morresses de fome, eu te peço pela volta do (dizer o nome do animalzinho).

Reze um Pai-Nosso para São Roque e agradeça antecipadamente a intercessão do santo.