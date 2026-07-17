4 orações para o Dia de Santa Marcelina

Em 17 de julho, é celebrado o Dia de Santa Marcelina, figura que viveu no século IV e, até hoje, é conhecida por seu modelo exemplar de educação e fé. Inspiração para a fundação do Instituto das Irmãs Marcelinas, em 1838, por Beato Luigi Biraghi, a padroeira é especialmente prestigiada entre os católicos, pois dedicou a vida em prol da piedade e inspirou diversos fiéis a fazerem o mesmo.

Nascida em Roma, em 327, na família dos Ambrosiis, Marcelina vivia sob o Império de Constantino Magno e fazia parte de uma família dedicada à religião cristã. Até a adolescência, viveu uma vida tranquila em Treviri, mas, aos 13 anos, perdeu precocemente o pai e voltou com a família para Roma. Sete anos depois, com a morte da mãe, ela se tornou responsável pela educação dos dois irmãos, Sátiro e Ambrósio.

Por pertencer a uma família nobre e ser uma jovem muito bonita, o que não faltava para Marcelina eram pretendentes. Contudo, aos 20 anos, optou por se consagrar a Deus. Assim, em resumo, após uma sucessão de eventos, como o véu da consagração total, a atuação em prol das virgens, pobres e doentes, ela foi reconhecida pelo povo, que dedica até hoje imensa devoção à santa.

Abaixo, confira algumas orações para o Dia de Santa Marcelina!

1. Oração à Santa Marcelina

Santa Marcelina, que, por amor a Jesus, viveste para semear o amor por todos os caminhos que percorreste, a vós eu imploro, em nome de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a minha fé se fortifique e que eu, transformado por ela, possa também semear o amor entre todos que vivem ao meu redor e entre aqueles que apenas rapidamente passam pelo meu caminho. Que assim seja! Amém!

2. Oração para fortalecer a fé

Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida de Santa Marcelina e Te pedimos, pela sua intercessão, a fidelidade à nossa vocação cristã. Fortalece nossa fé, reanima nossa esperança, aumenta nosso amor para que possamos, com a mesma simplicidade e firmeza de Marcelina, anunciar, pela vida e pela palavra, o Teu Filho Jesus a nossos irmãos. Dá-nos a coragem generosa de Marcelina para ajudarmos na construção de um mundo novo, mundo de paz, justiça e fraternidade. Amém.

Orações à Santa Marcelina clamam por sua intercessão e graça divina (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

3. Oração para fortalecer a vida espiritual

Ó, Santa Marcelina, que com humildade e sabedoria educaste santos e viveste para Deus, alcança-nos a graça de sermos firmes na fé, puros no coração e corajosos no testemunho do Evangelho. Ensina-nos a viver cada dia com simplicidade e fidelidade. Santa Marcelina, rogai por nós. Amém.

4. Novena em honra à Santa Marcelina

Oração inicial

Ó, gloriosa virgem, Santa Marcelina, intercedei por nós, junto a Deus! Vós que educastes santamente Sátiro e Ambrósio, auxiliai os educadores em sua árdua missão. Vós que fostes inspiração para tantas jovens no seguimento da entrega radical a Jesus, ensinai-nos a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos.

Querida santa, intercedei por nós, pelas nossas necessidades espirituais e materiais. E concedei-nos também a graça que tanto precisamos [fazer o pedido]. Amparai-nos com vossa proteção e que, imitando-vos, possamos sempre procurar fazer a vontade de Deus. Amém!

Oração final

Santa Marcelina, exemplo de fé e caridade, rogai por nós.

Repita as orações durante os oito dias seguintes.