4 orações para o Dia de Santa Helena

Em 18 de agosto é celebrado o “Dia de Santa Helena”, uma ocasião de profundo significado na tradição cristã. Também conhecida como Helena de Constantinopla, ela foi uma imperatriz romana e mãe do imperador Constantino, o Grande. Viveu no século III d.C., e é lembrada por ser uma das primeiras cristãs de destaque no Império Romano.

A vida de Santa Helena representa a devoção e a perseverança em sua busca pela Verdadeira Cruz e outros objetos sagrados relacionados à história de Jesus Cristo. Assim como Ele ressuscitou e trouxe salvação, ela é um exemplo da busca sincera pela espiritualidade e da dedicação à fé.

Sua determinação em descobrir os lugares santos e relíquias sagradas fortalece a ligação com a história do cristianismo e a devoção à causa divina. E, nesse cenário, o legado como pioneira da fé cristã e a busca pelo sagrado continuam a inspirar e orientar as pessoas em busca de direção espiritual e proteção divina.

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santa Helena!

1. Oração para afastar maus pensamentos e aflições

Gloriosa Santa Helena, mãe do imperador Constantino, vós recebestes do céu a valiosa graça de descobrires o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sagrado sangue pela redenção da humanidade.

Tiveste um sonho, no qual vistes a Santa cruz nos vossos braços. Descobristes a cruz de Nosso Senhor, a Sagrada coroa de espinhos, os sagrados cravos com que os seus algozes pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro. Destes um cravo ao vosso irmão. Ficastes com outro e o terceiro atirastes ao mar, para amainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduzíeis à Santa Cruz.

Pela cruz que descobristes, pela Coroa de espinhos e pelos Cravos, eu vos peço, Santa Helena, sede a minha advogada, junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos, dos pecados. Guiai-me nos meus caminhos, dai-me a força de suportar as provas que me forem impostas por Deus, livrai-me do mal. Assim seja.

(Reze um Credo, um Pai-nosso, uma Ave-Maria e uma Salve Rainha).

O legado de Santa Helena continua a inspirar e guiar aqueles que buscam orientação espiritual (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

2. Oração para obter respostas em sonho

Oh, minha Santa Helena dos Gentios, vós viste Cristo a favor do mar, vós fizeste uma cama debaixo de um pé de junco verde e, nela, deitou-se e dormiu e sonhou que o vosso filho Constantino era Imperador em Roma.

Assim, pois, minha nobre Senhora, como o vosso sonho foi verdadeiro, vós mostrai-me em sonho (pergunte o que quer saber). Se isso tiver de acontecer, vós mostrai-me casa clara, igreja aberta, mesa bem ornada, campo verde e florido, luz acessa, água limpa e corrente ou roupa lavada. Se isso não tiver de acontecer, vós mostrai-me casa escura, igreja fechada, mesa desarrumada, campo seco, luz apagada, água turva ou roupa suja.

3. Oração para encontrar a paz

Santa Helena, que tantas provações passou em sua vida, nos ajude em nossos momentos de angústias, de baixa estima, de depressão e falta de vontade de viver. Seja piedosa conosco e nos fortaleça a ponto de nos iluminar na riqueza divina, dando-nos energia para encontrar a paz, a força e a perseverança para lutar contra todos os males que se apoderam do meu corpo físico, mental e espiritual. Santa Helena, tenha piedade de nós e nos console por todo o sempre. Amém!

4. Oração para encontrar o verdadeiro amor

Oh, Santa Helena, que encontraste a verdadeira Cruz de Cristo, ajuda-me a encontrar o meu verdadeiro amor. Que ele esteja em algum lugar deste mundo e que a sua alma esteja em sintonia com a minha. Que eu possa sonhar com ele esta noite e que ele possa sonhar comigo também. Que o nosso encontro seja abençoado por Deus e que o nosso amor seja eterno. Amém!