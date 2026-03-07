Sensível, intuitivo e extremamente afetuoso, Peixes é um dos signos mais românticos e emocionais do zodíaco. Regido por Netuno, planeta ligado à espiritualidade, aos sonhos e à imaginação, o pisciano costuma enxergar o amor de uma forma profunda e quase poética. Quem se envolve com alguém deste signo costuma perceber rapidamente que existe ali uma entrega verdadeira, uma vontade genuína de cuidar e de construir vínculos com significado.

A seguir, confira 4 motivos para se apaixonar pelo signo de Peixes!

1. Peixes ama com o coração inteiro

Quando Peixes se envolve, não é pela metade. Esse é um signo que vive os sentimentos de forma intensa e verdadeira. Para os piscianos, o amor não é apenas uma experiência superficial — é algo que precisa tocar a alma. Por isso, quando estão apaixonados, costumam demonstrar carinho, atenção e dedicação de forma natural. São pessoas que gostam de fazer o outro se sentir especial.

2. É um dos signos mais empáticos do zodíaco

Uma das maiores qualidades de Peixes é a empatia. Os piscianos têm uma sensibilidade muito grande para perceber o que o outro está sentindo, mesmo quando nada é dito. Essa capacidade de acolher, escutar e compreender torna a convivência muito mais leve e profunda. Quem está ao lado de um pisciano geralmente se sente visto, compreendido e respeitado em suas emoções.

Os piscianos valorizam a conexão emocional e gostam de cultivar os vínculos com gestos simples (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

3. Romantismo faz parte da essência

Peixes é um signo naturalmente romântico. Pequenos gestos, declarações inesperadas, mensagens carinhosas e momentos cheios de significado fazem parte da maneira pisciana de amar. Eles valorizam a conexão emocional e gostam de cultivar os vínculos com gestos simples, mas cheios de intenção. Para quem aprecia um amor com sensibilidade, delicadeza e imaginação, Peixes pode ser um parceiro extremamente especial.

4. Peixes acredita no amor

Mesmo depois de frustrações, o pisciano costuma manter viva a crença no amor. Existe dentro desse signo uma esperança constante de que os encontros certos acontecem quando há verdade e entrega. Essa capacidade de continuar acreditando nos sentimentos, mesmo em um mundo muitas vezes cético, faz com que Peixes carregue uma energia de romantismo e de fé nos vínculos. E talvez seja justamente isso que torna esse signo tão encantador.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.