4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Libra geralmente é associado a equilíbrio, harmonia e diplomacia, já que esse signo é regido por Vênus e costuma valorizar relacionamentos e justiça. No entanto, a imagem dos nativos muitas vezes é simplificada demais, dando origem a diversos equívocos. Há quem acredite, por exemplo, que os librianos são sempre indecisos ou superficiais, quando, na verdade, sua forma de lidar com emoções e situações é muito mais complexa.

Por isso, confira 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!

1. Librianos são indecisos

Mito. Na verdade, os librianos são bem decididos. Contudo, devido ao desejo de agradar a todos e não gerar desarmonia, acabam por optar pelo que é melhor ou deixar que o outro escolha.

2. Librianos são compreensivos

Verdade. Os nativos de Libra possuem uma grande habilidade para compreender diferentes pontos de vista, sem julgamento e com acolhimento.

Os nativos de Libra apreciam o autocuidado e são considerados vaidosos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

3. Librianos são vaidosos

Verdade. Regidos por Vênus, os librianos tendem a gostar de se cuidar, de se sentirem bem com o seu corpo e com a imagem que passam.

4. Librianos são racionais

Verdade. Apesar de ser regido por Vênus, Libra é um signo de Ar. Portanto, os nativos tendem a ponderar os acontecimentos de maneira mais racional, conseguindo assim compreender melhor o lado de todos os envolvidos.