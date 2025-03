Áries, o primeiro signo do zodíaco, é frequentemente cercado por mitos e verdades que podem distorcer a compreensão sobre a personalidade dos arianos. Conhecidos por sua energia intensa, espírito competitivo e impulsividade, os nativos, por exemplo, muitas vezes carregam a fama de serem briguentos e agressivos. No entanto, é importante entender que nem todas as afirmações sobre eles são absolutas.

Para compreender melhor os arianos, é fundamental olhar além dos estereótipos. Por isso, a seguir, confira 4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Áries!

1. Arianos são briguentos

Mito. Os arianos realmente têm a tendência a reagir de forma intensa, o que pode gerar conflitos. Contudo, a intenção deles é defender o próprio espaço e ponto de vista. Quando são respeitados em sua individualidade, não precisam brigar.

2. Arianos são competitivos

Verdade. Os nativos de Áries são os primeiros do zodíaco e, por isso, querem ser os primeiros em tudo. Isso pode levá-los a um excesso nada saudável de competitividade. No entanto, se essa característica for bem trabalhada, pode fazer com que se tornem ótimos líderes.

As pessoas de Áries costumam se apaixonar de forma intensa (Imagem: Kulnuch789 | Shutterstock)

3. Arianos se apaixonam com facilidade

Verdade. Regidos por Marte, planeta que rege os amantes e a paixão, os arianos tendem a se apaixonar à primeira vista. Entretanto, podem se desapaixonar na mesma velocidade. A verdade é que os nativos de Áries estão em busca de algo que os faça sentir uma animação involuntária. Isso não quer dizer que o sentimento seja voltado necessariamente para uma pessoa; pode ser para uma ideia, um novo estudo ou algo que gere movimento.

4. Arianos são brutos e grosseiros

Mito. Os arianos tendem a ser muito sinceros e diretos, bem como ter dificuldades para ponderar a forma de falar, causando uma impressão de grosseria e brutalidade. Todavia, eles são sinceros devido ao seu comportamento prático. Além disso, não veem maldade na forma como falam.