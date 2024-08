4 melhores posições para amamentar

Estamos no Agosto Dourado, mês dedicado mundialmente ao incentivo e à promoção do aleitamento materno, tão importante para o desenvolvimento saudável dos bebês e o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho(a). No entanto, o processo de amamentação pode ser difícil, e até mesmo frustrante, para algumas mulheres, que se deparam com dificuldade de pega ou sucção, dores, feridas, entre outras situações, tornando o momento desafiador.

Nesse sentido, Márcia Regina da Silva, enfermeira obstetra e consultora em aleitamento da Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, destaca que existem diversas posições para amamentar e encontrar a mais adequada pode fazer toda a diferença.

“Informação também é uma forma de apoio, pois ajuda a mãe a superar os desafios e seguir amamentando. É importante ter em mente que esse é um processo de aprendizado contínuo e individualizado, então a tendência é que, aos poucos, a mãe vá se adaptando e ficando mais autônoma e efetiva na mamada”.

Segundo a especialista, mãe e bebê precisam estar confortáveis durante a amamentação. “A mulher deve experimentar diferentes posições para encontrar a que melhor se adapta a ela e ao bebê. Um bom profissional de saúde pode orientar, mas a decisão final é sempre da mãe”, ressalta.

A seguir, a profissional indica quatro posições e como realizá-las corretamente. Confira!

1. Posição tradicional

Também conhecida como posição de colo, é a mais famosa. O bebê fica no colo, de frente para a mãe, barriga com barriga. “A cabeça do bebê deve estar próxima à dobra do cotovelo e o corpo alinhado com o da mãe, permitindo que ele abocanhe o máximo possível da aréola inferior”, explica a enfermeira.

2. Posição de apoio cruzado

Nessa posição, a mãe segura a nuca do bebê com uma mão e o corpo com o antebraço, oferecendo o peito com a outra mão. “O peito direito é oferecido com a mão esquerda. É uma boa opção para alternar a pega e garantir um esvaziamento completo da mama”, comenta Márcia Regina da Silva.

3. Posição invertida

Indicada para bebês mais sonolentos ou mães que ainda não se adaptaram a outras posições. “O bebê fica debaixo do braço da mãe, que segura a nuca com a mão e o corpo com o antebraço. Além de ajudar a manter o bebê mais acordado, essa posição alterna o ponto de atrito e esvazia bem a mama no quadrante externo”, detalha a especialista.

4. Posição cavaleiro

Conhecida também como posição de cavalinho, é utilizada especialmente para bebês sonolentos. “O bebê fica sentado no colo da mãe, de frente para o peito, com a mãe segurando a nuca”, orienta Márcia Regina da Silva.

Mãe e bebê precisam estar confortáveis durante a amamentação (Imagem: Pixel- Shot | Shutterstock)

Como encontrar a melhor posição?

O ideal é que a preparação para a amamentação comece ainda durante a gestação, com pesquisas, participação em grupos de apoio e orientação dada por profissionais de saúde. Entender as diferentes opções de posição de amamentação e variar no momento da oferta pode ser benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê. “Alternar as posições evita que a criança pegue sempre no mesmo ponto e garante um esvaziamento completo da mama”, explica a enfermeira da Maternidade São Luiz Star.

No entanto, ela enfatiza que, no início, a mãe deve encontrar uma posição confortável e segura antes de experimentar alternativas. “Caso tenha dificuldade, busque ajuda, orientação profissional, informações com boa referência, e também aceite ajuda da sua rede de apoio, como amigos e familiares, que podem fazer toda a diferença. Lembre que é uma construção de aprendizado — então, não é algo que a mãe deve esperar dar certo logo de primeira”, finaliza Márcia Regina da Silva.

Por Samara Meni