4 livros para desenvolver o autoconhecimento em outubro

Se você ainda não completou a meta de leitura deste ano, aproveite o mês de outubro para dar um “gás” e ampliar os conhecimentos. Para isso, separamos quatro indicações de livros que vão te ajudar em diferentes aspectos.

Com esses títulos, você desenvolverá a resiliência diante de situações adversas; se tornará uma figura mais forte e corajosa nos relacionamentos amorosos; aprenderá a repensar dogmas organizacionais e ter controle da própria felicidade.

Confira as dicas e separe um tempo para a leitura!

1. #UmDiaSemOdiar

Em “#UmDiaSemReclamar”, os autores trazem um novo desafio aos leitores: exercitar o poder do perdão (Imagem: Divulgação | Citadel Editora)

Neste lançamento, os autores do best-seller “#UmDiaSemReclamar”, Davi Lago e Marcelo Galuppo, trazem um novo desafio aos leitores: exercitar o poder do perdão. Nas páginas deste livro, eles explicam que o ódio é um recurso biológico de autopreservação, mas que pode se tornar nocivo para o bem-estar mental e emocional, se não for gerenciado de maneira adequada. Em contrapartida, os escritores apresentam os efeitos positivos do perdão, além de exercícios fundamentais para exercer essa prática no dia a dia.

2. O poder do chá de sumiço

“O poder do chá de sumiço” é para as mulheres que buscam compreender as relações amorosas de forma mais profunda (Imagem: Divulgação | Citadel Editora)

Para as mulheres que buscam compreender as relações amorosas de forma mais profunda, serem donas de si e não depositar sentimentos em relações sem futuro, a dica de leitura do mês é “O poder do chá de sumiço”, do mentor de relacionamentos Emanuel Hallef. Nesta obra, o autor reúne lições, práticas e exercícios que contribuem para que as leitoras se tornem mais corajosas e empoderadas.

3. Antimanual filosófico

“Antimanual filosófico” convida os principais filósofos para fazer provocações ao universo organizacional (Imagem: Divulgação | Maquinaria Editorial)

Por que escrever um livro que convida os principais filósofos para fazer provocações ao universo organizacional? Primeiro, porque a Filosofia nasceu com a intenção de provocar. Os filósofos nos tiraram da zona de conforto, ampliando nosso entendimento sobre a vida e o mundo. Segundo, porque não há nada mais prático do que a Filosofia, e é por isso que as organizações precisam beber na fonte da verdadeira sabedoria, se quiserem evoluir. O autor deste livro é Paulo Monteiro.

4. Os sete pecados capitais e a busca pela felicidade

“Os sete pecados capitais e a busca pela felicidade” vai orientar a compreensão dos pecados e auxiliar na busca pela realização pessoal (Imagem: Divulgação | Citadel Editora)

Esta obra de Marcelo Galuppo, baseada na Ética das Virtudes, vai orientar a compreensão dos pecados e auxiliar na busca pela realização pessoal. Fundamentada por filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino, essa teoria é estruturada no princípio de caráter. É por meio dela que o autor conduz o leitor a entender o que é uma vida boa, qual a finalidade da existência humana, além de identificar padrões que o ajudarão a assumir o controle da própria felicidade.

Por Dielin da Silva