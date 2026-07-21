4 livros para crianças que não gostam de ler

Apesar do crescente debate sobre a importância da leitura, sobretudo durante a infância e a adolescência, uma parcela significativa da população brasileira ainda não incorporou os livros à rotina. Segundo a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró Livro (IPL) e pelo Ministério da Cultura, 53% dos brasileiros são considerados não leitores, dado que evidencia a necessidade de fortalecer a formação leitora.

Esse cenário é resultado de diversos fatores, entre eles, a falta de gosto pela leitura — comportamento que nem sempre está relacionado aos livros em si. Para Emily Stephano, editora pedagógica de literatura do grupo Multiverso das Letras, o desinteresse pode surgir da falta de contato com diferentes gêneros literários, da associação da leitura à obrigação escolar ou da ausência de incentivo no dia a dia da criança.

“Uma boa forma de pensar nisso é comparar com a comida: pode ser que você não goste de um sabor, mas goste de outros. Muitas vezes, o que falta é conhecer sabores novos. Existe uma variedade enorme de livros para experimentar e descobrir qual é o seu caminho dentro da leitura”, pontua.

Despertando o interesse pelos livros

Transformar a leitura em um momento compartilhado e saber como apresentar os livros são pontos-chave para driblar a resistência apresentada por algumas crianças e adolescentes. “Ler junto e conversar sobre a obra torna a leitura muito mais gostosa e interessante, mesmo que as crianças já sejam mais velhas e saibam ler sozinhas. Depois da leitura, vale ir além do ‘você gostou?’ e fazer perguntas como: ‘O que você gostaria de perguntar para quem escreveu esse livro?’”, explica Emily Stephano.

A editora pedagógica destaca, ainda, que o humor costuma ser uma boa porta de entrada para novos leitores, já que histórias divertidas, surpreendentes e engraçadas agradam a diferentes faixas etárias.

Livros para crianças que não gostam de ler

Segundo Emily Stephano, mais do que considerar apenas a idade, é fundamental conhecer a criança e seus interesses, equilibrando o que lhe é confortável e o que representa um desafio, de modo que ela sinta que sua inteligência esteja sendo respeitada e valorizada.

Com esse olhar em mente, a seleção de títulos a seguir busca justamente ampliar o repertório de “sabores” literários disponíveis para pequenos leitores em formação, unindo humor, ritmo e temas próximos ao universo infantil. As obras fazem parte do catálogo do grupo Multiverso das Letras, que reúne editoras dedicadas à literatura infantil e educativa no Brasil e tem como um de seus pilares a formação de novos leitores, por meio de conteúdos diversos, lúdicos e adequados às diferentes fases da infância.

A seguir, confira 4 livros para conquistar crianças de diferentes faixas etárias!

1. Adivinha quem é? Só vejo os pés!, de Maressa Manfre – Cantinela Editora (1+)

“Adivinha quem é? Só vejo os pés!“ conquista as crianças com rimas, abas interativas e animais da fauna brasileira (Imagem: Reprodução digital | Cantinela Editora)

Um livro cheio de atrativos para crianças pequenas: o texto rimado dá um ritmo agradável à leitura; a brincadeira de adivinhar se repete; as abas transformam o livro em um objeto interativo; e os personagens são animais da fauna brasileira, incluindo a capivara, a queridinha do momento!

2. O velho da montanha, de Rute Cancela – Cantinela Editora (5+)

“O velho da montanha“ transforma uma história de suspense em diversão, com humor e uma narrativa que também pode ser cantada (Imagem: Reprodução digital | Cantinela Editora)

Era para ser uma história de dar medo, mas acaba provocando risadas! A cada descrição do temido velho da montanha, as crianças podem tentar descobrir o que é verdade e o que é invenção. Além disso, há uma versão cantada da história, perfeita para decorar e brincar.

3. O lobo de cueca, de Wilfrid Lupano – Editora Via Lúdica (10+)

“O Lobo de cueca“ aproxima as crianças da leitura com HQs cheias de humor, surpresas e aventuras (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)

As histórias em quadrinhos são ótimas para aproximar as crianças da leitura, desenvolvendo também a habilidade de ler as narrativas visuais. “O Lobo de cueca“ é uma HQ diferente, nem sempre dividida em quadros, mas cheia de surpresas e de bom humor! Por ser uma coleção com vários volumes, estimula a leitura para descobrir novas histórias a cada lançamento.

4. Vovó Frida, Frango e Fritz, de Michael Roher – Editora Via Lúdica (12+)

“Vovó Frida, Frango e Fritz“ reúne histórias divertidas sobre família, escola e amizade que conquistam os leitores maiores (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)

As histórias envolvendo momentos com amigos e família, acontecimentos na escola, lições de casa e passeios criam conexão com os leitores maiores. O livro é composto por várias histórias curtas e muito divertidas, ideais para ler um pouquinho a cada dia e sentir orgulho de concluir a leitura de um livro com mais de 100 páginas.

Por Amanda Prado