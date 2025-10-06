Variedades

4 lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro 

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
06/10/25 16h06
Os lançamentos da semana na Netflix prometem divertir, emocionar e inspirar (Imagem: Studio R3 | Shutterstock)

Prepare a pipoca e reserve um tempo na agenda, pois, nesta semana, o catálogo da Netflix traz grandes novidades. Os lançamentos da semana prometem divertir, emocionar e inspirar. Na comédia romântica “Podres de Ricos, Rachel e Nick enfrentam diferenças sociais e familiares para ficarem juntos. Em “A Mulher na Cabine 10”, uma jornalista que precisa desvendar um mistério a bordo de um luxuoso cruzeiro, mas ninguém acredita em sua história. 

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro!

1. Podres de ricos (06/10)

Casal abraçado olhando um para o outro em fundo colorido, o homem tem o cabelo curto e está usando um terno cinza e a mulher o cabelo longo, liso e está usando um vestido rosa
Em “Podres de ricos”, Rachel e Nick enfrentam diferenças sociais e familiares para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

A comédia romântica é dirigida por Jon M. Chu e baseada no best-seller de Kevin Kwan. A história acompanha Rachel Chu (Constance Wu), uma professora norte-americana de economia, que viaja com o namorado, Nick Young (Henry Golding), para Singapura, para participar do casamento de um amigo. Lá, ela descobre que Nick pertence à família mais rica do país, enfrentando o luxo extremo, a alta sociedade e a desaprovação da mãe dele, Eleanor (Michelle Yeoh). Entre desafios sociais e familiares, ela também encontra apoio em amigos como Peik Lin (Awkwafina) e tenta conquistar a confiança da tia e de outros membros influentes da família Young.

2. Caramelo (08/10)

Imagem de um homem com cabelo castanho curto, barba, usando uma camiseta branca e um casaco azul, com um cachorro caramelo no colo, usando roupinha azul
Em “Caramelo”, Pedro descobre com Amendoim a importância da amizade e das pequenas alegrias do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Pedro (Rafael Vitti) é um talentoso chef de cozinha que sonha em abrir seu próprio restaurante. Quando recebe um diagnóstico inesperado, ele precisa reorganizar sua vida e prioridades. Durante esse período, conhece um cão de rua, o caramelo Amendoim, que se torna seu companheiro e o ajuda a enxergar a vida sob uma nova perspectiva.

Ao longo da jornada, Pedro encontra apoio em pessoas próximas, como sua amiga e confidente Camila (Arianne Botelho), enfrenta desafios e redescobre a importância da amizade, da esperança e das pequenas alegrias do dia a dia.

3. A mulher na cabine 10 (10/10)

Mulher com cabelo curto, castanho, usando uma camisa de manga longa azul com expressão séria em návio
Em “A mulher na cabine 10”, Laura inicia uma investigação em um cruzeiro que coloca em risco sua vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

No filme de mistério, baseado no best-seller de Ruth Ware, Lo Blacklock (Keira Knightley) é uma jornalista especializada em viagens que embarca em um luxuoso cruzeiro para cobrir a viagem inaugural da embarcação. Durante a noite, ela ouve gritos vindos de uma cabine próxima e acredita ter visto uma mulher sendo lançada ao mar. Ao tentar alertar a tripulação e os demais passageiros, ninguém leva sua história a sério, colocando-a em dúvida e em perigo.

Determinada a descobrir o que realmente aconteceu, Lo inicia sua própria investigação, enfrentando mistérios e intrigas dentro do navio. No caminho, conta com aliados inesperados, como o capitão Buckley e colegas de bordo, mas também enfrenta ameaças que testam sua coragem e persistência. 

4. Typhoon family (11/10)

Homem com cabelo curto e franja, usando casaco e calça de couro sentado em mesa de trabalho
Em “Typhoon family”, Kang Tae-pung faz de tudo para salvar a empresa que herdou (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Durante a crise financeira de 1997, Kang Tae-pung (Lee Jun-ho), um jovem acostumado a uma vida de conforto na elite de Seul, vê sua rotina mudar drasticamente ao herdar a Typhoon Company, um pequeno negócio familiar à beira da falência. Sem experiência e recursos, ele precisa aprender rapidamente a gerir a empresa e enfrentar os desafios do mundo dos negócios.

Ao seu lado, Oh Mi-seon (Kim Min-ha), uma funcionária dedicada que luta para sustentar sua família, torna-se sua principal aliada. Juntos, Tae-pung e Mi-seon enfrentam pressões econômicas, conflitos familiares e obstáculos inesperados, enquanto buscam manter a empresa viva e reconstruir suas próprias vidas. 

