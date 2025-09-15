Nesta semana, a Netflix promete novidades para quem gosta de maratonar boas histórias. Entre tramas de aventura, suspense, drama social e — muita! — ação, a plataforma de streaming reúne diferentes estilos que prendem a atenção do início ao fim. Com narrativas que unem emoção, surpresas e intensidade, cada título chega com algo especial a oferecer.

A seguir, confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro!

1. Infiltrado na Klan (18/09)

“Infiltrado na Klan” conta a história real de um policial negro que se infiltrou na Ku Klux Klan nos anos 70 (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Dirigido por Spike Lee, “Infiltrado na Klan” conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro que, nos anos 70, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan em Colorado Springs. Interpretado por John David Washington, ele vive situações que beiram o absurdo, mas que de fato aconteceram, enquanto mantém contato com os membros da organização racista. Para completar a missão, o personagem conta com a ajuda de um parceiro branco, vivido por Adam Driver, que se apresenta presencialmente nos encontros para sustentar a farsa.

A obra equilibra momentos de tensão com passagens irônicas, provocando reflexões sobre racismo institucional, coragem individual e os limites da identidade. O filme não se contenta em apenas relatar os acontecimentos, mas traz para o público um olhar crítico sobre as contradições de uma sociedade que se dividia entre a luta pelos direitos civis e o fortalecimento de discursos de ódio. Com Topher Grace no papel do líder da Klan, a produção se torna ainda mais impactante ao aproximar o espectador de personagens que existiram de verdade.

2. Sonic 3 – O Filme (19/09)

“Sonic 3 – O Filme” marca o retorno do ouriço azul em uma missão com Knuckles (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

O ouriço azul mais veloz volta a outra aventura que promete acelerar o coração dos fãs. Depois dos eventos de “Sonic – O Filme” e “Sonic 2 – O Filme”, ele não está sozinho: Knuckles e Tails juntam-se a ele em uma batalha que pode mudar tudo. Mas é a chegada de Shadow the Hedgehog que rouba a cena e dá o tom de mistério e intensidade.

Vilão para alguns, anti-herói para outros, sua presença coloca Sonic diante de um desafio tão rápido quanto perigoso. Dirigido por Jeff Fowler e escrito por Pat Casey, Josh Miller e John Whittington, o longa mistura humor, ação explosiva e aquele clima nostálgico que só o universo da SEGA consegue oferecer. Mais do que correr, Sonic precisa provar que coragem e amizade são armas ainda mais poderosas.

3. Corra! (19/09)

“Corra!” mostra a história de um jovem que descobre verdades perturbadoras ao visitar a família da namorada (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

No suspense “Corra!”, dirigido por Jordan Peele, o jovem Chris Washington, interpretado por Daniel Kaluuya, vai conhecer a família de sua namorada Rose, papel de Allison Williams. O que começa como um fim de semana aparentemente comum na casa dos sogros logo se transforma em uma experiência perturbadora. A hospitalidade excessiva dos pais da moça, vividos por Catherine Keener e Bradley Whitford, dá lugar a um clima de estranheza cada vez mais intenso, revelando segredos sombrios.

O filme mistura suspense com crítica social, explorando de forma criativa as tensões raciais nos Estados Unidos. A cada cena, o espectador é levado a sentir o desconforto diante de situações que refletem preconceitos velados.

4. Mad Max: Estrada da Fúria (21/09)

“Mad Max: Estrada da Fúria” é um épico de ação pós-apocalíptico dirigido por George Miller (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

“Mad Max: Estrada da Fúria” transporta o público para um futuro pós-apocalíptico em que recursos básicos são controlados por tiranos. Max, vivido por Tom Hardy, é um andarilho solitário que acaba se envolvendo na fuga de Imperator Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Ela decide libertar um grupo de mulheres mantidas em cativeiro por Immortan Joe, o cruel líder que domina a região desértica. O encontro dos personagens resulta em uma perseguição pelo deserto, cheia de perigos e desafios quase impossíveis.

A direção de George Miller é responsável por transformar o filme em uma grande experiência visual. As cenas de ação são coreografadas como verdadeiros espetáculos, com perseguições, explosões e duelos que acontecem em movimento constante.