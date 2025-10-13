Mais uma semana chega e, com ela, grandes novidades no catálogo da Netflix. A plataforma apresenta lançamentos variados que prometem agradar a diferentes gostos — desde filmes emocionantes até séries envolventes. As novas produções chegam com enredos capazes de prender a atenção do público do começo ao fim, garantindo horas de entretenimento e muitas opções para maratonar.

A seguir, confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 13 a 19 de outubro!

1. Ninguém nos Viu Partir (15/10)

A série “Ninguém nos Viu Partir” mostra a luta de uma mãe para reencontrar os filhos sequestrados pelo ex-marido (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série mexicana “Ninguém nos Viu Partir” apresenta uma história de dor, coragem e determinação. A trama acompanha uma jovem mãe, interpretada por Tessa Ía, que tem seus filhos sequestrados pelo ex-marido em uma cruel vingança motivada por um romance proibido.

Desesperada para reencontrar as crianças, ela enfrenta preconceitos e obstáculos da lei em meio a um conflito entre duas famílias judias poderosas da década de 1960. Dirigida no México, a produção conta ainda com Alexander Varela Pavlov, Emiliano Zurita e Flavio Medina e promete um retrato denso sobre amor materno, poder e justiça.

2. Românticos Anônimos (16/10)

A coprodução “Românticos Anônimos” une Japão e Coreia do Sul em uma história sensível sobre amor, fragilidade e superação pessoal (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A delicada e charmosa “Românticos Anônimos” é uma coprodução entre Japão e Coreia do Sul baseada no filme franco-belga de 2010. A série acompanha Sosuke Fujiwara, vivido por Shun Oguri, herdeiro de uma tradicional família de fabricantes de chocolate que sofre com a incapacidade de tocar nas pessoas.

Sua vida muda ao conhecer Hana Lee, interpretada por Han Hyo-joo, uma chocolatier talentosa que esconde sua identidade sob o nome de “chocolatier anônima” da Le Sober. Unidos pelo amor ao chocolate, os dois enfrentam suas fragilidades e descobrem novas formas de afeto. Criada por Park Soo-yeon, a produção traz também Yuri Nakamura e Jin Akanishi e combina humor, romance e sensibilidade em uma narrativa leve.

3. Mar Branco – 2ª temporada (17/10)

A segunda temporada de “Mar Branco” amplia o universo da série com novos conflitos, segredos e a chegada de um cartel brasileiro aos Açores (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

De volta aos Açores, a série “Mar Branco” estreia sua segunda temporada prometendo ainda mais tensão e reviravoltas. Eduardo perde a chance de realizar o sonho americano, Sílvia assume os negócios da família enquanto enfrenta uma gravidez complicada, Rafael retorna dos mortos para lidar com antigos vícios e Carlinhos tenta sobreviver às consequências de suas escolhas.

Em meio a essas mudanças, um cartel brasileiro chega à região e transforma completamente as regras do jogo, colocando todos à prova entre lealdade e sobrevivência. Criada por Augusto Fraga, a produção conta com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, Pepê Rapazote, Paolla Oliveira e Caio Blat.

4. Refém do Silêncio (18/10)

O suspense “Refém do Silêncio” traz Michael Douglas como um psiquiatra que enfrenta um sequestro e mergulha em um quebra-cabeça psicológico (Imagem: Reprodução digital | Regency Enterprises)

O longa “Refém do Silêncio” retorna ao catálogo da Netflix trazendo o melhor do suspense psicológico. Dirigido por Gary Fleder, o filme acompanha Nathan Conrad, interpretado por Michael Douglas, um psiquiatra renomado que se vê em desespero após o sequestro da filha.

O caso começa quando ele é chamado para avaliar uma jovem catatônica, vivida por Brittany Murphy, e descobre que as respostas para o crime podem estar escondidas na mente da paciente. Com Sean Bean e Famke Janssen no elenco, o thriller combina tensão crescente, ótimas atuações e reviravoltas inteligentes. Mesmo lançado em 2001, “Refém do Silêncio” segue atual e irresistível para quem aprecia narrativas de mistério e investigação.