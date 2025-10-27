4 lançamentos da Netflix na semana de 27 de outubro a 02 de novembro

A Netflix traz uma semana recheada de estreias imperdíveis e para todos os gostos. Entre os destaques, há a aguardada 4ª temporada de “The Witcher”, que marca a estreia do ator Liam Hemsworth como o novo Geralt de Rívia, trazendo aventuras, batalhas épicas e intrigas mágicas pelo Continente. Outro lançamento é a série brasileira “Os donos do jogo”, que mergulha no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, mostrando disputas de poder entre famílias tradicionais, traições e alianças perigosas.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos para a semana de 27 de outubro a 02 de novembro na Netflix!

1. A agente (27/10)

Em “A agente”, a cadete da polícia dinamarquesa Tea se vê dividida entre o dever e a empatia durante uma missão infiltrada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Tea (Clara Dessau) é cadete da polícia dinamarquesa, e é designada para uma missão de infiltração de alto risco: aproximar-se de Ashley (Maria Cordsen), a esposa do implacável chefe do tráfico Miran (Afshin Firouzi). Para isso, ela se insere no círculo íntimo de Ashley, visando coletar informações cruciais sobre a organização criminosa.

À medida que elas se aproximam, Tea testemunha a dura realidade da vida sob o domínio de Miran. Conflitos internos surgem quando ela começa a questionar sua missão e os métodos da polícia, especialmente ao perceber as complexas dinâmicas de poder e manipulação dentro da gangue. A série explora temas de lealdade, moralidade e os limites entre o dever e a empatia, enquanto a protagonista se vê dividida entre cumprir sua missão e proteger a mulher que ela jurou vigiar.

2. Os donos do jogo (29/10)

“Os donos do jogo” mostra o perigoso submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

No Rio de Janeiro, o ambicioso Profeta (André Lamoglia) está decidido a conquistar poder dentro do perigoso universo do jogo do bicho. Sua chegada acende disputas entre os clãs Moraes, Guerra, Fernandez e Saad, famílias que há décadas controlam o submundo dos jogos de azar. Em meio a alianças frágeis e traições constantes, ele precisa escolher entre a lealdade e a sobrevivência.

A possível legalização dos jogos de azar, a movimentação de uma organização criminosa estrangeira e a rápida ascensão de um novo candidato ao comando do crime no Rio de Janeiro intensificam ainda mais os conflitos que impulsionam a série.

3. The Witcher – 4ª temporada (30/10)

Na nova temporada de “The Witcher”, Geralt, Yennefer e Ciri precisam encontrar novos caminhos e alianças em meio a guerra (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Após os eventos que estremeceram o Continente, Geralt de Rívia (Liam Hemsworth) enfrenta sozinho um caminho de autoconfronto e batalhas incessantes, enquanto a poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) assume o comando de um conselho de magos, e a jovem Ciri (Freya Allan) se aventura por territórios desconhecidos, tentando escapar de forças que desejam capturá-la. Separados pelo conflito generalizado, cada um é obrigado a confiar em aliados inesperados, confrontar feridas antigas e sobreviver a inimigos que se multiplicam em meio ao caos.

Enquanto Geralt forma uma equipe improvável para proteger Ciri e restabelecer sua ligação, Yennefer passa por uma transformação, de aprendiz a líder visionária, questionando tradições e velhas convenções mágicas. Ciri, por sua vez, busca compreender seu papel em um mundo implacável, enquanto uma antiga ameaça se reorganiza com a intenção de dominar o continente.

4. O Efeito Casa Branca (31/10)

“O Efeito Casa Branca” revela como decisões políticas nos Estados Unidos mudaram o rumo da luta contra o aquecimento global (Imagem: Reprodução digital | AN ACTUAL FILMS)

O documentário revela como uma disputa política durante o governo de George H. W. Bush alterou o curso da história ambiental. Utilizando exclusivamente material de arquivo, o filme mostra como cientistas alertaram sobre o aquecimento global e como uma batalha política na Casa Branca impediu ações decisivas para combater a crise climática. Essa narrativa destaca os interesses corporativos e as pressões políticas que moldaram a resposta dos EUA à emergência ambiental.

Dirigido por Pedro Kos, Bonni Cohen e Jon Shenk, o documentário apresenta uma análise crítica sobre como o poder político e os interesses econômicos influenciaram a inação diante de um problema global crescente. Ao focar eventos específicos e decisões políticas, a produção oferece uma perspectiva única sobre os fatores que contribuíram para o agravamento da crise climática nas décadas seguintes.