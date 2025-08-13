As salas de cinema receberão, nesta semana, estreias capazes de conquistar públicos variados. Para quem busca humor com ritmo acelerado, a comédia de ação “Corra que a polícia em aí!” promete gargalhadas ao acompanhar um detetive desastrado em uma missão repleta de confusões.

Os fãs de animação terão duas opções de destaque: “Jujutsu Kaisen: hidden inventory / premature death”, uma aventura intensa que conduz dois jovens feiticeiros a uma missão arriscada capaz de transformar seus destinos; e “Os caras malvados 2”, sequência que reúne um grupo de ex-criminosos forçado a executar um último golpe, enfrentando rivais engenhosos e obstáculos inesperados.

A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Corra que a policia vem Aí! (14/08)

Em “Corra que a polícia vem aí!” Frank Drebin Jr. assume a responsabilidade de seguir os passos do pai no esquadrão especial da polícia (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)

Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) herda a missão de comandar o esquadrão especial da polícia, seguindo os passos do lendário pai. Quando um plano ousado ameaça a cidade com uma série de explosões, ele precisa agir para deter os criminosos.

Com seu jeito atrapalhado e uma sucessão de situações improváveis, Drebin Jr. causa tanta confusão quanto o próprio perigo que enfrenta. Ao lado do Capitão Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser), ele conduz uma investigação repleta de ação, comédia e reviravoltas — uma nova aventura que presta homenagem à franquia original e conta com a participação especial de Pamela Anderson.

2. Jujutsu Kaisen: hidden inventory premature death (14/08)

Em “Jujutsu Kaisen: hidden inventory premature death”, Satoru e Suguru recebem uma missão que muda o futuro da amizade deles. (Imagem: Reprodução digital | Cinemark)

Nos tempos de estudante, Satoru Gojo e Suguru Geto, ainda aliados, recebem a missão de proteger Riko Amanai, portadora do título de Receptáculo de Plasma Estelar. A tarefa exige escoltá-la com segurança, mas coloca a dupla na mira de um culto fanático e de poderosos usuários de maldições.

Entre emboscadas e batalhas de tirar o fôlego, os jovens feiticeiros enfrentam escolhas que irão marcar seus destinos. No percurso, cada decisão os aproxima de um desfecho inevitável, revelando os eventos que transformarão a amizade em um confronto sem retorno.

3. Os caras malvados 2 (14/08)

Em “Os caras malvados 2”, Sr. Lobo e sua equipe precisam impedir um assalto (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

Após deixarem para trás a vida criminosa, o Sr. Lobo e sua equipe tentam levar uma existência tranquila e sem problemas. No entanto, a paz é abalada quando um grupo de ladras, conhecido como “Garotas Malvadas”, os envolve em um plano ousado e perigoso.

Forçados a agir contra a própria vontade, eles precisam recorrer a antigas habilidades para enfrentar rivais astutas, driblar a lei e mostrar que, apesar do passado, ainda conseguem fazer a coisa certa — mesmo que isso gere um pouco de caos pelo caminho.

4. Os enforcados (14/08)

Em “Os enforcados”, Regina e Valério entram em um caminho perigoso para garantir a própria estabilidade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos) desfrutam de conforto e poder graças ao império do jogo do bicho herdado da família. Quando dívidas e cobranças de um parente ameaçam essa estabilidade, o casal vê no crime uma saída rápida para manter sua posição. Porém, o que parecia uma solução imediata se transforma em um caminho perigoso, repleto de traições, medo e violência crescente. O ciclo de paranoia e destruição testará os limites morais de Regina e Valério, revelando as consequências de decisões guiadas pelo poder e pela sobrevivência.