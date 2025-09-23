Variedades

4 dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
23/09/25
A combinação de alimentação e treino é essencial para emagrecer antes do verão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O início da primavera também representa o começo das academias cheias e dos consultórios de nutrição lotados, já que marca a contagem regressiva para o verão. Faltando cerca de três meses para a estação mais aguardada do ano, muitas pessoas buscam emagrecer para aproveitar festas e dias ensolarados na praia.

“A três meses do verão é possível, sim, emagrecer. Ajustando treino e uma dieta adequada, esse emagrecimento é potencializado e você consegue emagrecer mais rápido do que apenas alterando a alimentação no dia a dia”, explica o educador físico Pedro Barros, proprietário da Academia Strong Blocks, localizada em Belo Horizonte. 

Para ele, a junção de alimentação e treino é importante para a saúde, e a estética vem de brinde. “Quando falamos de emagrecimento para o verão, devemos lembrar que isso vai ser consequência de um estilo de vida mais saudável”, ressalta o profissional.

Por isso, é importante tomar cuidado com soluções “milagrosas” para o emagrecimento. “Existe um apelo estético para essa época do ano em que muitas pessoas vão para praia, mas devemos lembrar que essa busca não pode ser a qualquer custo. Fazer dietas malucas ou utilizar medicamentos podem trazer muitas consequências negativas para o organismo. O passo mais importante é começar os treinos e melhorar a alimentação. Isso vai trazer resultados e deve ser mantido para o resto da vida”, alerta Pedro Barros.

Abaixo, o educador físico lista algumas dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde!

1. Alimentação simples e equilibrada

Evite ao máximo alimentos ultraprocessados. Somente esse passo consegue impactar muito a perda de peso. Esses produtos alimentícios são pobres em nutrientes para o organismo. Direcione suas refeições para alimentos naturais como carnes, ovos, frutas e vegetais, pois oferecem mais nutrientes e saciedade.

2. Água, chás e sucos de baixa caloria

Aumente a ingestão de água no seu dia a dia. Além disso, evite refrigerantes e sucos artificiais. Se for beber algum suco, prefira aqueles com menos calorias, como limão e maracujá. Alguns chás também podem ajudar a melhorar as funções do organismo.

Grupo de pessoas caminhando como forma de exercício
A corrida treina o sistema cardiorrespiratório e ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Treino de força e cardio

Caminhar, correr, andar de bicicleta e pular corda são alguns dos exercícios que treinam o sistema cardiorrespiratório e ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. O treino de força, por sua vez, vai ajudar a ganhar massa muscular e aumentar o metabolismo mesmo em repouso.

4. Acompanhamento físico e nutricional

Contar com o apoio de especialistas acelera o processo de emagrecimento e ajuda a otimizar os resultados. Mas isso não significa que só quem tem personal trainer vai conseguir chegar lá. A força de vontade de querer dar certo continua sendo o principal combustível. 

Seguindo essas dicas e mantendo a constância, é possível alcançar resultados duradouros no emagrecimento e preservar a saúde. “O segredo é criar hábitos que permitam manter corpo e mente em forma em todas as estações do ano”, conclui Pedro Barros.

Por Júlia Oliveira 

