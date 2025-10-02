4 dicas práticas para alinhar marketing e vendas na empresa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Marketing e vendas são áreas tradicionalmente vistas como separadas dentro das empresas. Enquanto o marketing foca atrair atenção e gerar demanda, o time comercial concentra seus esforços em fechar negócios e converter oportunidades em receita. O problema é que, quando esses dois setores trabalham de forma isolada, os resultados tendem a ser inconsistentes e, muitas vezes, frustrantes.

Dados recentes da HubSpot indicam que empresas com marketing e vendas alinhados têm até 208% mais chances de sucesso em estratégias digitais. Ainda assim, muitas organizações mantêm processos fragmentados, objetivos desalinhados e pouca troca entre as equipes. O resultado é a geração de leads desqualificados, abordagens desconectadas e campanhas que não refletem a realidade do cliente.

A seguir, Nina Leonel, CEO da Sculpt, que atua com foco na integração entre negócio, branding e performance, lista quatro orientações práticas que ajudam a criar uma relação mais colaborativa, estratégica e eficaz entre essas duas áreas fundamentais para o crescimento de qualquer negócio. Confira!

1. Entenda o papel de cada área

O marketing é responsável por gerar demanda, atrair leads e despertar o interesse pelo produto ou serviço. Já o time de vendas precisa converter essa atenção em oportunidades reais. “Sem essa distinção clara, é comum que as equipes trabalhem com objetivos desalinhados, o que compromete a performance”, ressalta Nina Leonel.

2. Estabeleça rituais de troca entre os times

Uma das formas mais eficazes de manter a conexão entre marketing e vendas é estimular a troca de aprendizados e percepções. Reuniões frequentes, escuta ativa e transparência nos dados ajudam a identificar o que está funcionando ou não nas estratégias de conteúdo, abordagem e conversão.

Ter métricas em comum ajuda os times a trabalharem pelo mesmo objetivo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Defina métricas em comum

Quando cada área mede seu sucesso de forma isolada, a colaboração se enfraquece. Por isso, é importante criar indicadores conjuntos, como número de leads qualificados, tempo de fechamento ou taxa de conversão por canal. Assim, todos passam a trabalhar pelo mesmo objetivo.

4. Construa estratégias integradas

Campanhas que envolvem os dois times desde o planejamento têm muito mais chance de sucesso. “O time de marketing pode preparar o terreno, enquanto vendas entra com inteligência de mercado. Juntas, essas frentes geram autoridade, confiança e crescimento real”, salienta a especialista.

Unir marketing e vendas é um diferencial competitivo. “Empresas que conseguem integrar essas áreas de forma estratégica não apenas ampliam seus resultados, mas também constroem uma reputação mais sólida, coerente e conectada com o mercado”, finaliza Nina Leonel.

Por Amanda Ivanov