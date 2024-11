4 dicas para evitar endividamento durante a Black Friday

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aumento de descontos, diversas possibilidades de parcelamento e juros mais baixos, esses são apenas alguns dos principais fatores para a Black Friday ser a época em que brasileiros mais buscam adquirir itens que já estavam de olho há tempos. Não à toa, a pesquisa feita pelo Mercado Livre e Mercado Pago, revelou que 85% das pessoas já estão se planejando para ir às compras na próxima megapromoção. O número de interessados cresceu 5 pontos percentuais em comparação ao mesmo período em 2023.

Quanto a forma de pagamento, de acordo com a pesquisa “Panorama do Consumo Black Friday 2024”, que entrevistou cerca de 27 mil pessoas, o cartão de crédito é um dos favoritos, sendo a preferência para 54% dos consumidores. 32% dos participantes informaram que optarão pelo parcelamento em até 3 vezes, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao ano passado. O levantamento também revelou que 25% dos entrevistados planejam gastar mais de R$ 2 mil, enquanto 27% pretendem gastar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.

Apesar disso, a educadora financeira Aline Soaper destaca que é essencial ter cautela e uma boa organização para evitar o endividamento. “Atualmente, o fator que mais contribui para a crescente da inadimplência no Brasil, e também nesse período de Black Friday, é a falta de organização e de planejamento. Isso porque a maioria dos brasileiros não possui uma educação financeira adequada, além de não ter conhecimento para controlar seus gastos. Com isso, a inadimplência cresce, o endividamento também, além de criar uma bola de neve, onde a maioria das pessoas não consegue sair do vermelho”, explica.

Para ajudar os brasileiros a fugirem do vermelho nesta época do ano, a profissional compartilha 4 dicas de como aproveitar a Black Friday. Confira!

1. Defina o orçamento

Antes de aproveitar as ofertas tentadoras das grandes promoções, é importante estabelecer um controle financeiro claro. Para isso, a especialista indica: “estipule o valor máximo que toda a família poderá gastar durante a megrapromoção, garantindo que ele não causará nenhum prejuízo financeiro. Planejamento e limite são fundamentais para resistir à tentação de comprar mais do que pode ou precisa, algo essencial para driblar o endividamento”.

2. Organize os itens de desejo

Para Aline Soaper, separar quais são os itens e serviços que realmente precisa comprar é fundamental para não cair em pegadinhas. Isso porque algumas empresas aumentam os preços uma semana antes para dar o desconto durante a Black Friday. Apesar de ser uma prática malvista pelo Procon, ainda é possível que aconteça.

“A data é, de fato, uma excelente oportunidade para comprar com promoção o que você está precisando, porém, é preciso ter cuidado para não cair nas pegadinhas e não ultrapassar o orçamento previsto e se endividar. Desde já, é recomendado ir monitorando o preço do produto que você deseja adquirir. Existem muitos comerciantes que duplicam ou até triplicam o valor do produto nesse período para oferecer um desconto fake no dia […]”, explica a educadora financeira.

Apesar de serem mais caros, é mais vantajoso preferir itens de qualidade e que poderão ser utilizados diversas vezes (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

3. Foque na qualidade

Ao fazer compras, especialmente durante promoções, é importante pensar no longo prazo e no real valor do que está sendo adquirido. Muitas vezes, a tentação de optar por itens mais baratos pode ser grande, mas, segundo a especialista, a escolha inteligente deve ser voltada para a qualidade.

“É mais vantajoso dar preferência a itens que sejam de boa qualidade, apesar de serem mais caros, e que poderão ser utilizados diversas vezes, sem que sejam deteriorados pelo constante uso. O custo-benefício de um bom produto, na maioria das vezes, é melhor do que o de um produto barato que não será tão utilizado ou estragará com mais rapidez e facilidade”, explica.

4. Avalie se a compra é realmente necessária

Segundo Aline Soaper, para quem já está endividado ou desorganizado, a data de promoções é ruim, pois pode fazer com que essas pessoas percam ainda mais o controle. “Os itens mais procurados, como os eletrônicos e eletrodomésticos, terão ainda mais parcelas por serem mais caros. O que é preciso levar em conta é: preciso trocar minha TV ou celular agora? Eu tenho uma reserva financeira para comprar a vista ou, pelo menos, para dar uma entrada na compra? Se não, é melhor aguardar para adquirir esses itens com um maior planejamento financeiro”, pontua.

E se você pretende comprar algum desses bens ou roupas e sapatos, a educadora financeira aconselha: “faça um levantamento semanas antes do que você já tem em casa. Arrume o guarda-roupa, separe itens para doação. Algumas peças em bom estado podem ser vendidas em canais de venda online. Não acumule coisas que você não vai precisar e valorize o seu dinheiro”, finaliza.

Por Beatriz de Mello