4 dicas para estudantes de Direito se destacarem no mercado

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, destacar-se no Direito exige mais do que apenas conhecimento técnico. Pensando nisso, Jorge Márcio Júnior, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, compartilha algumas dicas valiosas para os estudantes que desejam trilhar um caminho de sucesso na área. Confira abaixo!

1. Paixão pela profissão

Para o professor, a paixão pelo Direito é o ponto de partida fundamental. “É preciso amar o que faz, sentir-se motivado a defender causas e buscar justiça”, afirma. Além disso, ele ressalta a importância da constante atualização. “O Direito é dinâmico, as leis mudam e o profissional precisa estar sempre atento às novidades”, ressalta.

2. Desenvolvimento prático das habilidades

A prática jurídica também é essencial para o desenvolvimento das habilidades necessárias para um bom advogado. É na prática que o estudante aprende a lidar com os desafios da profissão, a argumentar, a negociar e a construir sua reputação. Esse incentivo ajuda os alunos a buscarem estágios em escritórios de advocacia, empresas e órgãos públicos, para vivenciarem o dia a dia da profissão.

Construir uma rede de contatos é essencial para criar oportunidades no Direito (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Rede de contatos

Outro ponto destacado por Jorge Márcio Júnior é a importância do networking. “Construir uma rede de contatos é fundamental para o advogado, pois as oportunidades surgem através de indicações e parcerias”, afirma. Ele aconselha os estudantes a participarem de eventos, palestras e congressos, para conhecerem outros profissionais da área e trocarem experiências.

4. Profissional pautado pela ética

Por fim, o docente ressalta a importância da ética e da responsabilidade social na advocacia. “O advogado é um defensor da justiça e da cidadania, e deve sempre atuar com ética e respeito aos princípios da profissão”, conclui.

Por Nicholas Montini Pereira