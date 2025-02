4 dicas para escolher os móveis para o quarto do bebê

A escolha dos móveis é uma etapa fundamental no planejamento e montagem do quarto do bebê que está a caminho. Além de influenciar diretamente na organização e funcionalidade do ambiente, esses itens também impactam a segurança e o conforto da criança. Por isso, é fundamental optar por aqueles que ajudem a tornar o espaço ainda mais acolhedor e eficiente para os cuidados diários.

A seguir, confira algumas dicas para escolher os móveis para o quarto do bebê!

1. Combine os móveis com o tema

É indicado que os móveis sigam o estilo ou o tema escolhido para o quarto do bebê, a fim de manter a harmonia na decoração do ambiente. “Para quartos mais românticos e clássicos, elementos como molduras, boleados, palhinha e arabescos, que podem vir misturados com elementos mais contemporâneos com linhas mais retas. Nos quartos mais modernos, composições mais minimalistas, em que se possa investir em cor como elemento de charme e personalidade”, recomenda a designer de interiores Mimy Anselmo.

O quarto do bebê deve ser funcional para ajudar nos cuidados com a criança (Imagem: Evgeny Atamanenko | ShutterStock)

2. Priorize o conforto e a funcionalidade

A arquiteta e urbanista Marina Belotto explica que é importante que o mobiliário tenha a “maior ergonomia possível, que tem tudo a ver com um ambiente funcional”. Por isso, ela ressalta que a poltrona de amamentação, por exemplo, deve ser confortável e ter, ao lado, uma mesinha de apoio para colocar água para a mãe.

Ainda sobre a funcionalidade do quarto, Mimy Anselmo explica que, se possível, é interessante adicionar uma cama-suporte ou um sofá-cama no quarto do bebê, “pois, naquela noite em que o bebê acorda muito, às vezes, é preciso que alguém passe a noite por ali”.

3. Pense no futuro

Outra dica de Marina Belotto é pensar no futuro no momento de escolher as peças de mobiliário. Isso porque optar por móveis duráveis e versáteis pode facilitar adaptações conforme o bebê cresce. “Ficam mais funcionais para o início da vida do bebê e, ao mesmo tempo, podem ser utilizados em outros momentos da vida da criança”, afirma.

4. Considere o crescimento do bebê

A disposição dos móveis também é algo que precisa considerar o crescimento do bebê. Mimy Anselmo alerta: “pois, se criarmos elementos fixos, como armários, painéis e estantes de brinquedos, sem pensar no espaço da cama, a dor de cabeça e o gasto no futuro serão maiores”.