4 dicas para escolher entre o carro e a bicicleta

Setembro marca o mês da mobilidade urbana, um tema que ganha destaque no cotidiano dos brasileiros que enfrentam o trânsito diariamente. Embora os congestionamentos representem um desafio constante nas grandes metrópoles, é possível driblá-los com uma escolha individual: optar por pedalar.

Deixar o carro em casa e optar pela bicicleta própria ou a compartilhada pode ser uma escolha estratégica e repleta de benefícios. No entanto, deve-se identificar quando vale realmente a pena escolher a bike como meio de transporte; e isso requer a análise de alguns fatores. Thiago Boufelli, diretor de operações da Tembici (empresa de tecnologia para micromobilidade), lista 4 dicas que vão ajudá-lo a tomar essa decisão. Confira!

1. Analise a distância a ser percorrida

A distância se trata, sem dúvidas, de um dos principais fatores a serem considerados para decidir se é interessante sair de casa de bicicleta ou de carro. Caso o trajeto tenha menos de 10 quilômetros, a bike pode ser um meio de transporte mais vantajoso, além de prático e eficiente. Ao pedalar, você não precisa se preocupar com vagas de estacionamento, deixa de gastar com combustível e ainda aproveita para praticar exercício físico.

2. Avalie as condições do trânsito

Em horários de pico, até mesmo um trajeto curto pode levar um tempo considerável por conta do trânsito, principalmente em grandes metrópoles. Assim, a bicicleta é uma alternativa interessante e eficiente para quem deseja fugir dessas condições. Em suma, se o trajeto de carro estiver sujeito a congestionamentos frequentes, considere recorrer à bicicleta, que pode oferecer uma rota mais rápida e flexível.

Verificar a previsão do tempo evita imprevistos durante o trajeto (Imagem: McLittle Stock | Shutterstock)

3. Verifique a previsão do tempo

Assim como as condições do trânsito, a previsão do tempo também pode interferir diretamente na sua decisão de deixar ou não seu carro na garagem. Antes de sair de casa, verifique a previsão do tempo. Caso aconteça chuva intensa e haja ventos fortes, o carro é a melhor opção.

4. Considere o custo-benefício

Leve em consideração todos os custos associados ao uso do carro, como combustível, estacionamento e manutenção. Caso os gastos estejam pesando no orçamento doméstico, a solução para economizar é apostar em um meio de transporte alternativo e econômico, necessidade que pode ser solucionada com a bicicleta. A bike oferece essa flexibilidade, e você pode estacioná-la com muito mais facilidade, evitando preocupações com vagas e taxas extras.

Por Bruna Zanin