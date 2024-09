4 dicas de yoga para converter estresse em bem-estar

Com 72% dos brasileiros sofrendo de estresse no trabalho, segundo dados da ISMA-BR (International Stress Management Association no Brasil), é urgente encontrar maneiras de transformar esse sentimento em algo positivo. O conceito de estresse positivo, associado ao yoga, tem ganhado força como uma estratégia eficaz para converter os efeitos do estresse em benefícios para a saúde, promovendo bem-estar e equilíbrio na vida diária. Sendo assim, abaixo veja como transformar algo tradicionalmente visto como negativo em um fator benéfico!

O que é o estresse positivo?

O estresse positivo se refere a um tipo de “estresse controlado” que ajuda a trazer motivação. Diferentemente do estresse negativo, que pode causar ansiedade e problemas de saúde, o positivo é benéfico, pois estimula a performance. Ele também pode ser usado no campo físico, “estressando” — ou tensionando — as articulações de forma controlada para estimulá-las e melhorar a sua mobilidade, uma técnica particularmente presente no yoga.

O estresse positivo no yoga

De acordo com o criador do Método Kaiut Yoga, Francisco Kaiut, o estresse positivo é usado no yoga para estimular a mobilidade e prevenir lesões articulares.

“No yoga, o estresse positivo é utilizado para estimular a mobilidade e prevenir lesões articulares ao ‘desafiar’ o corpo de maneira segura e controlada. Os asanas (as posturas) criam uma forma de estresse que fortalece as articulações, ampliam os movimentos e aumenta a mobilidade”, afirma.

Segundo Francisco Kaiut, “com a modernidade, nosso corpo tem se acostumado a ficar por muito tempo parado e evitar ao máximo tensões, mas elas fazem parte da vida, do dia a dia e das técnicas que ajudam a manter o corpo alerta”, explica .

5 sinais de que o seu estresse é patológico

Se você tem enfrentado dificuldades constantes e mudanças no seu comportamento, é importante ficar atento aos sinais do seu corpo:

Fadiga constante e insônia;

Dificuldade em se concentrar;

Alterações de humor frequentes;

Problemas digestivos persistentes;

Desinteresse por atividades que antes eram prazerosas.

4 dicas do yoga para usar o estresse ao seu favor:

Aprender a manejar momentos de tensão pode ser um grande aliado para sua saúde. Descubra como práticas simples podem ajudar você a transformar situações difíceis em oportunidades de equilíbrio:

1. Escolha posições que tensionem suas articulações

Segundo Francisco Kaiut, “quando você tensiona suas articulações, você está as fortalecendo e melhorando sua mobilidade. Por isso, optar por posições que façam esse estímulo é importante — mas lembre-se, tensão não é dor”.

Técnicas de respiração profunda são importantes para reduzir o estresse negativo (Imagem: | Shutterstock)

2. Atenção à respiração

É preciso se atentar ao respirar. “O ritmo da sua respiração dita o ritmo da sua vida. Use técnicas de respiração profunda (Pranayama) para acalmar a mente e reduzir o estresse negativo”, sugere o especialista.

3. Inclua o yoga no seu dia a dia

Conforme o profissional, “o estresse positivo age no médio e longo prazo para melhorar a sua mobilidade. Ou seja, é importante ter constância e incluir posições de yoga na sua rotina, até mesmo antes de dormir”.

4. Respeite seus limites

Por último, mas não menos importante, “o equilíbrio é a chave de tudo. Se você tensionar demais suas articulações, poderá ter uma lesão. Por isso, é preciso respeitar seus limites, as técnicas corretas e ter sempre o suporte de um profissional ao seu lado”, explica Francisco Kaiut.

Por Adriana Quintairos