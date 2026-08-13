4 destinos na América do Sul para aproveitar uma viagem solo

Explorar um destino sozinho pode proporcionar mais autonomia para montar o roteiro e descobrir atrações no próprio ritmo. Alguns lugares na América do Sul, por exemplo, oferecem experiências que combinam cultura, natureza, gastronomia e boa infraestrutura, perfeitos para uma viagem solo.

Uma pesquisa da Booking.com, empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, revela que 14% dos viajantes brasileiros fizeram uma viagem solo em 2025. Entre eles, 83% dizem que conhecer ou se conectar com novas pessoas é uma motivação importante para viajar. Ou seja, viajar desacompanhado não é, necessariamente, sinônimo de isolamento, mas também pode ser uma forma de explorar um destino com mais liberdade.

Abaixo, Marco Sobrinho, gerente comercial da Booking.com no Brasil, lista 4 destinos na América do Sul que refletem diferentes formas de aproveitar uma viagem solo para quem pretende embarcar nessa experiência nos próximos meses. Confira!

1. Para voltar com novas histórias: Cartagena (Colômbia)

A Fortaleza de San Felipe de Barajas preserva a história colonial de Cartagena (Imagem: LouieLea | Shutterstock)

Descobrir uma cultura diferente influencia a escolha do destino para 62% dos brasileiros que fizeram uma viagem solo, conforme a pesquisa da Booking.com. Em Cartagena, essa experiência acontece a cada esquina. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), seu centro histórico preserva ruas de paralelepípedo, casarões coloniais e praças emblemáticas, como a Plaza Santo Domingo.

Entre os destaques, estão o Castillo San Felipe de Barajas, considerado a maior fortaleza construída pelos espanhóis nas Américas, o bairro de Getsemaní, conhecido pelos murais de arte urbana, pela cena cultural e pelos cafés independentes, além das muralhas da cidade, que proporcionam um dos passeios mais tradicionais ao pôr do sol. O Masaya Cartagena é uma boa opção de acomodação no destino, com piscina ao ar livre, jardim e restaurante, além de opções de quartos compartilhados.

2. Para conhecer um destino pelos sabores: Lima (Peru)

O Centro Histórico de Lima reúne arquitetura histórica e importantes atrações culturais (Imagem: Christian Vinces | Shutterstock)

Para 63% dos viajantes brasileiros, conforme a pesquisa da Booking.com, a gastronomia é um dos fatores que mais influenciam a escolha de um destino. Em Lima, a culinária é parte central da experiência. Mercados tradicionais aproximam visitantes dos ingredientes típicos da cozinha peruana, enquanto bairros como Barranco e Miraflores reúnem restaurantes, cafeterias e bares onde é possível experimentar especialidades como ceviche, lomo saltado e pisco sour.

Além da gastronomia, a capital peruana convida a explorar o Centro Histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, a Plaza Mayor, o Convento de San Francisco, famoso por suas catacumbas, e o Museu Larco, que abriga uma das mais importantes coleções de arte pré-colombiana do país.

Para a hospedagem, o Viajero Lima – Barranco Hostel conta com quartos compartilhados, bar e recepção 24 horas, além de ter o selo Travel Proud da Booking.com, oferecendo uma estadia acolhedora para viajantes LGBTQ+.

3. Para viajar com tranquilidade: Gramado (Rio Grande do Sul)

Boa infraestrutura e atrações concentradas tornam Gramado uma opção prática para quem viaja sozinho (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)

Sentir-se seguro é um aspecto importante para 64% dos brasileiros que viajaram sozinhos, conforme a pesquisa da Booking.com. Com ruas arborizadas, atrações concentradas em uma área compacta e boa infraestrutura turística, Gramado permite explorar grande parte da cidade a pé e sem grandes deslocamentos.

O roteiro inclui pontos conhecidos, como a Rua Coberta, o Lago Negro, o Mini Mundo e o Palácio dos Festivais, palco do tradicional Festival de Cinema de Gramado. Ao longo do ano, atrações como o Natal Luz, além de cafés e chocolaterias artesanais, ajudam a criar um ambiente acolhedor para quem prefere descobrir o destino no próprio ritmo.

O Wood Hotel fica localizado no centro de Gramado e é uma ótima opção para quem procura uma hospedagem mais sofisticada no destino, contando com piscina coberta, sauna, academia e restaurante.

4. Para equilibrar natureza e novas conexões: Florianópolis (Santa Catarina)

Florianópolis reúne praias, trilhas e paisagens naturais que encantam os visitantes (Imagem: cristhiansantos | Shutterstock)

Entre os brasileiros que fazem viagens solo, 58% valorizam destinos com belas paisagens naturais, segundo a pesquisa da Booking.com. Florianópolis combina praias, trilhas e uma vida ao ar livre bastante ativa. O roteiro pode incluir a trilha até a Lagoinha do Leste, um passeio de barco até a Costa da Lagoa, um mergulho na Praia do Campeche ou uma visita à Fortaleza de São José da Ponta Grossa, construída no século XVIII. Já bairros como Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha preservam a herança açoriana da cidade, com casarios históricos, restaurantes especializados em ostras e cafés à beira-mar.

Para conhecer novas pessoas durante a viagem, o Hostel do Morro oferece dormitórios compartilhados na Barra da Lagoa, com uma bela vista do entorno.

Por Cléo Calil