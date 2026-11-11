4 desafios para empresas que querem crescer em 2027

Vender mais exige preparação para financiar estoques, atender novos clientes e manter a qualidade das entregas. Na definição das prioridades para 2027, o desafio dos empresários é estabelecer metas compatíveis com o dinheiro disponível e com a capacidade de atendimento do negócio.

Para Ravell Nava, fundador da BRL Educação, escola de desenvolvimento empresarial com foco em marketing, vendas e gestão, esse planejamento começa pela análise da operação. “Se a demanda crescer, a estrutura conseguirá acompanhar? Essas respostas precisam existir antes de qualquer mudança acontecer”, analisa.

Registros de vendas, contas a pagar, prazos de recebimento e informações sobre o atendimento ajudam a identificar o que precisa ser ajustado. Com esse diagnóstico, o gestor pode definir prioridades e avaliar quais investimentos são necessários para sustentar a expansão.

Esses desafios estarão na programação do BRL Experience, que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, das 8h às 20h, no Espaço Monumental, em Brasília. Segundo a organização, o encontro espera receber mais de 3 mil empresários para discutir planejamento, liderança, gestão financeira e vendas.

A seguir, confira quatro pontos que merecem atenção no planejamento das empresas para crescer em 2027!

1. Crescer sem comprometer o caixa

O aumento do faturamento pode exigir compras antecipadas, reforço no estoque e ampliação da capacidade de atendimento. Quando os pagamentos aos fornecedores vencem antes do recebimento das vendas, a empresa precisa de recursos para sustentar esse intervalo.

Uma medida prática é projetar entradas e saídas por semana, incluindo despesas fixas e compromissos já assumidos. Esse acompanhamento ajuda a avaliar quanto pode ser destinado a investimentos e se será necessário negociar prazos antes de assumir novas obrigações.

2. Preparar a equipe para acompanhar a demanda

Metas comerciais precisam considerar o tempo e as condições necessárias para entregar o que foi vendido. Antes de ampliar a operação, vale identificar dificuldades no atendimento, tarefas que geram retrabalho e atividades que dependem excessivamente de uma única pessoa.

Ouvir os profissionais envolvidos permite compreender os obstáculos da rotina. A partir desse diagnóstico, o gestor pode avaliar necessidades de treinamento, contratação, ferramentas e organização dos processos, respeitando a capacidade da equipe e os períodos de descanso.

Acompanhar indicadores permite avaliar se as estratégias adotadas estão contribuindo para alcançar os objetivos do negócio (Imagem: winnievinzence | Shutterstock)

3. Transformar objetivos em ações acompanháveis

Definir uma meta de crescimento é apenas uma etapa do planejamento. Também é necessário estabelecer responsáveis, prazos e indicadores que permitam verificar se as iniciativas estão produzindo o resultado esperado.

Se a prioridade é melhorar o atendimento, por exemplo, a empresa pode acompanhar o tempo de resposta e a resolução das solicitações. Quando o objetivo é fortalecer as vendas, vale observar a conversão de propostas e a continuidade do relacionamento com os clientes. Para Ravell Nava, essa avaliação precisa fazer parte da rotina. “A empresa precisa sair do planejamento e chegar à execução”, ressalta.

4. Buscar experiências que ajudem a resolver problemas

Conversar com empreendedores de outros segmentos pode ajudar a conhecer diferentes formas de organizar processos, desenvolver lideranças e enfrentar dificuldades comerciais. Para aproveitar essas oportunidades, vale identificar previamente quais problemas o negócio precisa resolver e buscar interlocutores que possam contribuir com essa discussão.

“Trocar contatos não basta para construir negócios. O valor de reunir empresários está em aproximar pessoas que podem compartilhar experiências, discutir problemas reais e transformar essas conversas em decisões”, afirma o fundador da BRL Educação.

Por Carolina Lara