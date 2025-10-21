4 decretos para atrair dinheiro e prosperidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os decretos espirituais vêm ganhando força entre pessoas que buscam equilíbrio, prosperidade, harmonia na vida cotidiana e até mesmo dinheiro. A prática consiste em unir intenção, vibração e palavra, criando uma espécie de comando energético capaz de influenciar positivamente a realidade.

Conforme a mentora espiritual Renata Estrela, tudo o que falamos carrega uma frequência que pode abrir ou bloquear caminhos. “A palavra é uma força criadora. Quando usada com consciência e fé, ela se transforma em uma ferramenta poderosa de manifestação”, explica.

A técnica, segundo a profissional, é simples e acessível. “O decreto é como um código vibracional. Ele deve ser feito em voz alta, com presença e emoção. Quando você fala acreditando, o universo responde”, acrescenta.

A seguir, confira 4 decretos indicados pela mentora para quem deseja atrair dinheiro e prosperidade!

1. Decreto do dinheiro imediato

Ideal para momentos em que há necessidade de resultados rápidos, esse decreto ajuda a dissolver bloqueios e atrair soluções financeiras de forma natural. Diga em voz alta:

“Eu decreto que portas financeiras se abrem agora em meu favor.

O dinheiro vem de fontes esperadas e inesperadas.

O fluxo da prosperidade se move em minha direção neste instante.

Eu sou um ímã de oportunidades e abundância”.

2. Decreto da prosperidade permanente

Esse decreto cria uma base energética estável, fortalecendo a constância e a sensação de segurança material. É indicado para quem busca manter o fluxo financeiro equilibrado. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:

“Eu decreto que vivo em abundância.

Tudo o que eu toco floresce.

A energia da prosperidade me acompanha e faz frutificar meus caminhos.

Eu sou próspero(a) em todas as áreas da minha vida”.

Decretos podem ser feitos para ajudar na quebra de bloqueios (Imagem: monshtein | Shutterstock)

3. Decreto da quebra de bloqueios

Segundo Renata Estrela, esse decreto atua diretamente nos padrões repetitivos de escassez e limitações inconscientes. “É como se a mente se reprogramasse para um novo ciclo de crescimento”, afirma. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:

“Eu decreto que todo bloqueio financeiro é dissolvido agora.

Nada pode impedir o meu progresso.

Eu atraio prosperidade com facilidade.

Meu caminho está livre e a expansão é inevitável”.

4. Decreto da abundância plena

Esse decreto eleva a vibração pessoal e amplia o campo energético para atrair oportunidades, reconhecimento e estabilidade. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:

“Eu decreto que a abundância habita em mim.

A energia da riqueza flui livremente pela minha vida.

Eu atraio prosperidade limpa, constante e crescente.

Eu sou canal de sucesso e tudo o que faço prospera”.

Como praticar os decretos

Renata Estrela recomenda escrever o decreto uma vez, de preferência à mão, e repeti-lo diariamente em voz alta, com tranquilidade e foco. “O importante é sentir o que está sendo dito. Cada palavra é uma semente de manifestação. Quando a mente e o coração estão alinhados, tudo começa a fluir”, afirma.

Para a mentora, a prática diária dos decretos não é apenas um exercício de fé, mas também de reprogramação energética e mental. “Quando você muda o que diz, muda o que vibra. E quando muda o que vibra, muda o que vive”, finaliza.

Profeta Renata Estrela

Mentora espiritual, profeta e escritora best-seller, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, em que compartilha palavras proféticas, decretos espirituais e ensinamentos de fé. Autora de mais de 10 livros digitais, é a mente por trás do sucesso “O Quarto de Guerra”, que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem transformação espiritual e emocional.