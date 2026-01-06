4 cuidados com a saúde íntima feminina durante o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O verão brasileiro traz consigo dias de praia, piscina e roupas leves, mas também aumenta os riscos de infecções vaginais. O calor intenso e a umidade característica da estação criam condições ideais para o desenvolvimento de candidíase, vaginose bacteriana e infecções urinárias. Esses problemas, embora tratáveis, podem causar grande desconforto e comprometer o bem-estar durante os meses mais quentes do ano.

Segundo a professora de Ginecologia da Afya Brasília, Tatiana Chaves, esse é o momento ideal para redobrar a atenção com a saúde íntima, principalmente porque muitos fatores comuns no verão criam um ambiente favorável para proliferação de fungos e bactérias. “A combinação de calor, umidade e permanência prolongada com roupas molhadas favorece alterações na microbiota vaginal. São situações típicas do verão que podem ser facilmente prevenidas com alguns cuidados simples”, explica.

A ginecologista reforça que hábitos cotidianos fazem toda a diferença. “Pequenas mudanças na rotina, como garantir uma boa hidratação, escolher roupas adequadas e manter uma higiene íntima equilibrada, ajudam a proteger a região genital e evitar infecções que, embora comuns, causam bastante desconforto.” Veja as principais orientações para aproveitar a estação com mais segurança e tranquilidade.

Para curtir o período com tranquilidade, saúde e conforto, a profissional lista 4 orientações fundamentais. Confira abaixo!

1. Evite ficar muito tempo com roupas úmidas

Depois de entrar na piscina ou no mar, troque o biquíni molhado assim que possível. A umidade prolongada aumenta a chance de infecções como candidíase. A mesma dica vale para peças de roupas íntimas do dia a dia e absorventes diários. A troca frequente durante o dia é mais do que necessária.

2. Prefira roupas leves e que permitam ventilação

O calor excessivo e tecidos sintéticos dificultam a transpiração, favorecendo irritações e mau odor. Dê preferência a peças de algodão.

Prefira sabonetes neutros à base de glicerina para manter a higiene íntima e evitar alterações na flora natural (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

3. Mantenha a higiene íntima de forma equilibrada

Lavar apenas a parte externa, com água e sabonete neutro, à base de glicerina ou até mesmo somente água sem sabão já é o suficiente. Evite duchas internas, que alteram a flora natural e aumentam o risco de infecções.

4. Redobre a atenção após usar piscina ou praia

A água de piscinas, por conter produtos químicos, e a permanência prolongada na areia podem causar irritações. Enxágue o corpo ao sair da água e mantenha a região sempre seca.

