4 características do cachorro da raça tosa inu 

Com raízes profundas na tradição japonesa, o tosa inu é uma raça que impressiona tanto pela sua história quanto pela sua presença. Desenvolvido no Japão a partir do século XIV, esse cachorro inicialmente foi criado para combates — uma prática cultural comum no país durante séculos. No entanto, sua função evoluiu com o tempo, passando a ser valorizado principalmente como cão de guarda e companhia.

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o tosa inu surgiu do cruzamento entre o cão japonês shikoku ken, nativo da ilha de Shikoku, e várias raças ocidentais, como buldogues (1872), mastiffs (1874), pointers alemães (1876) e dogues alemães (1924). Essas misturas foram realizadas para fortalecer a raça em porte, resistência e coragem.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça tosa inu!

1. Aparência física

O tosa inu é um cachorro de grande porte, com estrutura forte, musculatura robusta e aparência que transmite respeito e segurança. Segundo o padrão oficial publicado pela CBKC, os machos devem medir no mínimo 60 cm na altura da cernelha, e as fêmeas, 55 cm. Além disso, o corpo é largo, bem-proporcionado e com uma postura ereta e poderosa.

A pelagem é curta, dura e densa, facilitando a manutenção e a higiene. As cores aceitas incluem vermelho, fulvo, abricó, preto e tigrado, sendo permitidas pequenas manchas brancas no peito e nas patas. O tosa possui orelhas pendentes e relativamente pequenas, olhos escuros e expressivos, além de um focinho quadrado e forte.

2. Temperamento e personalidade

Apesar da origem em lutas caninas, o tosa inu possui um temperamento surpreendentemente equilibrado. Segundo a descrição oficial da raça pela CBKC, trata-se de um cão paciente, corajoso, sereno e audacioso. Ele tende a ser silencioso e observa mais do que reage — uma característica típica de cachorros com alto controle emocional.

Esse temperamento reservado faz do tosa um excelente cão de guarda, pois ele não se assusta facilmente e é altamente protetor com seu tutor e território. No entanto, a convivência com outros cães, especialmente do mesmo sexo, pode ser desafiadora se o animal não for corretamente socializado desde filhote.

Filhotes de tosa inu precisam de atenção especial para evitar crescimento acelerado (Imagem: michaela.bilovska | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Como qualquer raça de grande porte, o tosa inu exige cuidados específicos com a alimentação e a saúde. O ideal é oferecer ração de alta qualidade, rica em proteínas e nutrientes que favoreçam o desenvolvimento muscular e articular. Filhotes precisam de atenção especial para evitar crescimento acelerado, o que pode prejudicar suas articulações.

A CBKC destaca que apenas cães com conformação típica da raça e clinicamente saudáveis devem ser usados para reprodução, o que ajuda a manter a qualidade genética e evitar doenças hereditárias. Entre os problemas que podem afetar a raça estão a displasia coxofemoral e a torção gástrica, ambas comuns em cachorros grandes.

Além disso, é importante garantir exercícios regulares, mas sem excessos, especialmente durante a fase de crescimento. Caminhadas diárias e estímulos mentais contribuem para o bem-estar geral do cão.

4. Educação e socialização

O tosa inu precisa de um tutor que exerça uma liderança tranquila e constante, usando métodos positivos de adestramento e reforço. A raça é inteligente, mas independente, exigindo paciência e consistência durante o processo de aprendizado. Por sua vez, a socialização desde filhote com pessoas, animais e diferentes ambientes é essencial para que o pet cresça equilibrado e sem desenvolver comportamentos agressivos ou inseguros.