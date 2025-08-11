4 características do cachorro da raça spitz japonês 

Originário do Japão, o spitz japonês é um cachorro desenvolvido a partir do grande spitz branco, introduzido no país por volta de 1920, por meio da Sibéria e do nordeste da China. A raça foi refinada ao longo das décadas seguintes com a chegada de exemplares do Canadá, Estados Unidos, Austrália e China, até que, em 1948, o Kennel Clube do Japão oficializou o padrão da raça que permanece válido até hoje, segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

A seguir, conheça algumas características marcantes do spitz japonês!

1. Aparência física

O spitz japonês, segundo o padrão oficial da CBKC, possui uma pelagem branca pura, longa, reta e abundante, com subpelo denso e macio — o que confere ao cão um aspecto imponente. Seu corpo é bem proporcionado, com constituição robusta e porte pequeno: os machos medem entre 30 e 38 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores.

A cabeça apresenta um formato equilibrado, com focinho pontudo e orelhas triangulares, pequenas e eretas. Os olhos são grandes, amendoados e escuros. A cauda, portada sobre o dorso, é bem franjada, completando a aparência charmosa da raça.

2. Temperamento e personalidade

A personalidade do spitz japonês é outro ponto forte da raça. De acordo com a CBKC, ele é um cachorro alegre, afetuoso, atento e dotado de grande inteligência. É um companheiro fiel, que cria laços profundos com seus tutores e está sempre pronto a participar das atividades da casa.

Apesar de ser um excelente cão de alerta, o spitz japonês não deve ser barulhento — característica considerada indesejável no padrão oficial. Essa combinação de vigilância silenciosa e comportamento amigável o torna uma excelente opção para ambientes urbanos e convivência com vizinhos. Também costuma se dar bem com crianças e outros animais, desde que seja corretamente socializado.

O spitz japonês demanda escovação regular para prevenir problemas de pele (Imagem: K-Smile love | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Manter um spitz japonês saudável requer atenção a alguns cuidados específicos, principalmente relacionados à sua pelagem. A escovação regular, preferencialmente diária, é fundamental para evitar nós, remover pelos mortos e manter o subpelo limpo e livre de umidade, o que ajuda a prevenir problemas de pele. Apesar da aparência volumosa, sua pelagem não costuma soltar tanto quanto outras raças de pelo longo, desde que esteja bem cuidada.

Em relação à alimentação, é importante oferecer uma dieta equilibrada e adequada ao porte, idade e nível de atividade do cachorro. Além disso, visitas regulares ao veterinário são essenciais para manter a saúde em dia, incluindo vacinação, vermifugação e check-ups preventivos.

4. Educação e socialização

O spitz japonês é naturalmente curioso e inteligente, características que facilitam seu adestramento. Ele responde bem a métodos de educação baseados em recompensas positivas e costuma aprender comandos com rapidez. Por ser sensível e emocionalmente ligado ao tutor, é importante manter uma rotina de treinos consistente, mas sempre respeitosa e gentil.

A socialização precoce, por sua vez, é essencial para que o spitz japonês desenvolva autoconfiança e se torne equilibrado em diferentes contextos. É importante acostumá-lo desde filhote a conviver com diferentes pessoas, animais e ambientes. Com esse cuidado, o tutor garante que o cão cresça sociável, calmo e adaptado à vida cotidiana.