4 características do cachorro da raça pointer inglês 

Originário da Grã-Bretanha, o pointer inglês é uma das raças mais tradicionais e admiradas entre os cães de caça apontadores. Desenvolvido a partir do século XVII, ele foi criado para identificar e “apontar” a localização da presa com precisão, ficando imóvel ao avistá-la até que o tutor se aproxime. Essa habilidade deu origem ao próprio nome: “pointer”, que significa “apontador”, em inglês.

É reconhecido como um versátil cão de caça, com forte instinto de trabalho e excelente desempenho em campo. Ao longo dos anos, no entanto, ele também tem conquistado espaço como cachorro de companhia, especialmente entre tutores que levam um estilo de vida ativo e ao ar livre.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça pointer inglês!

1. Aparência física

A Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) descreve o pointer inglês como um cachorro “simetricamente bem construído, de contorno geral com uma série de curvas graciosas”. Sua aparência transmite agilidade, força e resistência — características fundamentais para um cão que precisa percorrer grandes distâncias em campo.

Seu porte é considerado médio a grande. A altura ideal varia entre 63 e 69 cm nos machos e 61 a 66 cm nas fêmeas. A pelagem é curta, fina, lisa e brilhante, com toque firme e bem distribuída. As cores mais comuns são limão e branco, laranja e branco, fígado e branco, preto e branco, além das variações unicolor e tricolor.

As orelhas, conforme a CBKC, são finas, inseridas bastante altas, caindo próximas à cabeça. Os olhos, por sua vez, são brilhantes e de expressão doce, podendo ser de cor avelã ou marrom, de acordo com a cor da pelagem. A cauda é de comprimento médio, grossa na raiz e afinando para a ponta.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, o pointer inglês é um cão de comportamento aristocrático, com aparência de alerta e expressão doce. Ele se destaca por ser agradável, equilibrado, resistente e rápido, características que o tornam não apenas um excelente cachorro de caça, mas também um ótimo companheiro para a vida em família, desde que tenha estímulos adequados.

A raça é conhecida por sua sensibilidade e forte vínculo com o tutor. O pointer costuma ser afetuoso, sociável e demonstra grande disposição para agradar. Por isso, responde bem ao adestramento positivo e convive de forma amigável com pessoas e outros cães. No entanto, seu alto nível de energia exige atividades físicas frequentes, o que o torna mais adequado para tutores com estilo de vida ativo.

O pointer inglês precisa de exercícios adequados para manter o bem-estar do corpo (Imagem: Carla s. Graff | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Como se trata de um cachorro atlético, com metabolismo acelerado e grande resistência física, a alimentação do pointer inglês deve ser rica em nutrientes, com rações de qualidade que sustentem sua energia e massa muscular. A quantidade ideal deve considerar o peso, a idade e o nível de atividade diária do animal.

Além disso, a saúde do cão deve ser acompanhada de forma regular com visitas ao médico-veterinário, vacinas em dia, controle de parasitas e exames preventivos. Embora a raça não seja conhecida por apresentar muitos problemas genéticos, por ser um cachorro de grande porte e muito ativo, é importante monitorar possíveis sinais de displasia coxofemoral e cuidar das articulações com exercícios adequados.

4. Educação e socialização

O pointer inglês é uma raça inteligente, obediente e que gosta de aprender. Por isso, sua educação tende a ser tranquila, especialmente quando se utiliza o reforço positivo. Iniciar o adestramento e a socialização ainda na fase de filhote é fundamental para que ele cresça seguro, adaptado a diferentes ambientes e sociável com outros animais e pessoas.

Por ter energia elevada e grande necessidade de movimento, é recomendado que ele viva em casas com quintal ou que tenha passeios diários longos. Atividades como corridas, trilhas, natação e jogos de busca são altamente indicadas para manter seu bem-estar físico e emocional.