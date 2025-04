4 características do cachorro da raça old english sheepdog 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O old english sheepdog, também conhecido como bobtail, é um cachorro que chama atenção por onde passa — tanto por sua pelagem volumosa quanto pelo jeito afetuoso e companheiro. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a origem oficial da raça é britânica, mas há indícios de que ela tenha surgido a partir de cruzamentos entre antigos cães pastores europeus, como o owtcharka e o bergamasco, com raças inglesas utilizadas no campo.

Com o tempo, o bobtail foi se consolidando como um verdadeiro cão de trabalho nas fazendas do Reino Unido, especialmente valorizado por sua habilidade em conduzir rebanhos. Hoje, é reconhecido não apenas por sua função como cão pastor, mas também como um companheiro fiel, protetor e brincalhão, ideal para lares com espaço e disposição para cuidar de um animal robusto e cheio de energia.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça old english sheepdog!

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o old english sheepdog é um cão de estrutura forte e musculosa. Sua pelagem é uma das características mais notáveis: longa, abundante e com textura áspera. O subpelo é espesso e impermeável, o que oferece proteção contra diferentes climas — característica útil no trabalho de campo, para o qual a raça foi originalmente desenvolvida.

A cor do pelo pode variar em diferentes tons de cinza, azul e acinzentado. As áreas brancas são mais comuns na cabeça, pescoço, membros anteriores e parte inferior do corpo. Sua estrutura física transmite vigor, e a movimentação típica inclui um “bamboleio” nos posteriores, semelhante ao andar de um urso.

A cabeça é proporcional ao corpo, com formato quadrado e volumoso, transmitindo uma expressão inteligente e amigável. Os olhos são bem separados entre si e podem ser escuros, de cores diferentes ou até mesmo azuis. As orelhas são pequenas, posicionadas achatadas contra as laterais da cabeça e discretamente cobertas por pelos.

Quanto ao porte, de acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), os machos medem a partir de 61 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas têm, no mínimo, 56 cm. O padrão oficial não determina um peso exato, mas geralmente esses cães podem pesar entre 30 e 45 kg, variando conforme o sexo, o porte e a condição física.

2. Temperamento e personalidade

O bobtail tem uma personalidade que combina coragem, docilidade e inteligência. De acordo com o padrão oficial da CBKC, ele é um cão de temperamento estável, que não demonstra agressividade ou medo sem motivo. Muito fiel aos seus tutores, costuma criar laços profundos com a família e é especialmente atencioso com crianças.

Além disso, é um cão alerta e confiável, o que o torna um bom guardião da casa — embora não seja agressivo, seu porte e seu latido grave e ressonante funcionam bem como mecanismo de defesa. A inteligência é outro ponto forte da raça: o old english sheepdog aprende com facilidade, desde que seja educado com paciência, afeto e consistência.

O cachorro da raça old english sheepdog exige uma alimentação balanceada e cuidados com a pelagem (Imagem: Svetlana Valoueva | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Por conta do porte médio a grande e da pelagem exuberante, o bobtail exige cuidados específicos com a saúde. A escovação precisa ser frequente — idealmente diária — para evitar nós, acúmulo de sujeira e manter a pelagem saudável. Também é importante cuidar da higiene dos olhos, orelhas e patas, regiões onde podem se acumular resíduos.

A alimentação deve ser balanceada e adequada ao porte e ao nível de atividade física do animal. Consultar um médico-veterinário é fundamental para garantir a escolha do melhor tipo de ração e suplementação, se necessário. Essa raça gosta de se movimentar, e a prática regular de exercícios, como caminhadas ou brincadeiras ao ar livre, ajuda a prevenir o sobrepeso e problemas articulares.

4. Educação e socialização

O old english sheepdog é um cão inteligente e com forte instinto de pastoreio. Por isso, o adestramento deve começar cedo, com foco em comandos básicos e socialização. Quanto mais experiências positivas o filhote tiver com diferentes ambientes, sons, pessoas e outros animais, mais equilibrado ele será na fase adulta.

A socialização, por sua vez, é essencial para evitar comportamentos indesejados, como o excesso de proteção ou desconfiança com estranhos. O uso de técnicas de reforço positivo — como petiscos, carinho e brincadeiras — costuma ser eficaz, já que o bobtail responde bem quando é tratado com gentileza e constância.