4 características do cachorro da raça bloodhound

O bloodhound, também chamado de Cão de Santo Humberto, é uma das raças mais antigas e respeitadas entre os cães farejadores. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua origem remonta à região das Ardenas, na Bélgica, onde foi desenvolvido por monges da Abadia de Saint Hubert, no período medieval.

Esses cachorros foram inicialmente utilizados na caça de grandes animais em florestas densas, como javalis, e posteriormente ganharam fama mundial por sua incrível capacidade olfativa — capaz de seguir trilhas com dias de idade, mesmo em terrenos difíceis.

O nome “bloodhound”, que surgiu após a raça ser levada à Inglaterra no século XI, significa “cão de sangue” no sentido de “sangue nobre” ou “linhagem pura”, refletindo seu status como cachorro de raça pura. Com o tempo, além de caçador, passou a ser utilizado em operações de busca e resgate, sendo até hoje empregado por forças policiais em todo o mundo.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça bloodhound!

1. Aparência física

O bloodhound é um cachorro de grande porte. Segundo a CBKC, os machos geralmente medem em torno de 68 cm de altura na cernelha e pesam entre 46 e 54 kg. As fêmeas são ligeiramente menores, com cerca de 62 cm de altura e peso entre 40 e 48 kg.

Trata-se do mais forte entre os cães de caça e rastreadores, com corpo alongado, ossatura robusta e músculos bem desenvolvidos. O que mais chama a atenção é sua pele solta e abundante, especialmente na cabeça, pescoço e rosto — onde forma dobras profundas que lhe dão uma expressão marcante, quase melancólica. As barbelas (dobras na garganta) são amplas e típicas da raça.

Seu focinho é longo e largo, com narinas bem abertas — ideal para a função de farejador. Os olhos ovais transmitem um olhar doce e calmo, enquanto as orelhas extremamente compridas, finas e aveludadas caem em espiral ao lado da cabeça. A pelagem é curta, densa e resistente ao clima, sendo mais suave na cabeça e nas orelhas. As cores aceitas, de acordo com a CBKC, incluem o preto e fogo, o fígado e fogo, e o vermelho sólido.

2. Temperamento e personalidade

Apesar de sua aparência séria e tamanho imponente, o bloodhound é um cão extremamente dócil e sociável. Conforme o padrão da raça descrito pela CBKC, ele é gentil com as pessoas, tolerante com outros cachorros e animais domésticos, e especialmente ligado ao seu tutor. É uma raça afetuosa, que valoriza o contato humano, embora possa ser um pouco reservada com estranhos inicialmente.

Outra característica marcante do temperamento do bloodhound é sua sensibilidade emocional. Ao mesmo tempo, é um cão determinado e obstinado, principalmente quando encontra um rastro a seguir. Essa teimosia é parte do seu instinto.

Ele é calmo em casa, geralmente não late muito, embora tenha uma voz grave e profunda. Sua natureza tranquila faz dele um excelente cão de família, inclusive com crianças, desde que bem socializado desde cedo.

As orelhas longas do bloodhound exigem higienização com frequência para evitar problemas de saúde (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Como todo cão de grande porte, o bloodhound exige atenção especial com sua saúde. Devido à sua estrutura pesada e à pele solta, pode apresentar algumas condições que demandam cuidados frequentes. As dobras faciais precisam ser limpas regularmente para evitar acúmulo de sujeira e proliferação de bactérias ou fungos. Suas orelhas longas também exigem atenção redobrada: devem ser higienizadas com frequência para evitar infecções auditivas.

Problemas ortopédicos, como displasia coxofemoral e torção gástrica, são relativamente comuns na raça e devem ser monitorados por um veterinário. Caminhadas moderadas e rotina de exercícios ajudam a manter a saúde das articulações e controlar o peso.

A alimentação, por sua vez, deve ser balanceada e de boa qualidade, respeitando as necessidades energéticas da raça. Isso porque o bloodhound tende a ganhar peso facilmente.

4. Educação e socialização

Apesar de inteligente, o bloodhound não é o cão mais fácil de treinar. Sua natureza obstinada e seu instinto farejador podem fazer com que ele ignore comandos quando está focado em um cheiro. Por isso, o adestramento deve começar cedo, com paciência, consistência e, sobretudo, usando técnicas baseadas em recompensas.

A socialização precoce também é essencial para evitar comportamentos tímidos ou excessivamente independentes na fase adulta. Contato com diferentes pessoas, animais, sons e ambientes ajuda a moldar um bloodhound equilibrado e adaptável.