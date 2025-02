4 características do cachorro da raça bearded collie 

O bearded collie é uma raça antiga, cujas origens remontam ao século XVI, na Grã-Bretanha. Historicamente, esse cão foi criado para auxiliar no pastoreio de ovelhas, principalmente na Escócia e no norte da Inglaterra. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o desenvolvimento moderno deste cachorro se deve a G. Olive Willison, uma criadora que, na década de 1940, estabeleceu o padrão da raça como conhecemos hoje.

Ele é um cachorro conhecido tanto por suas habilidades de trabalho quanto pelo seu papel como um companheiro leal e afetuoso. Além disso, se destaca por sua inteligência, além da aparência distinta, com pelagem longa e farta. Abaixo, conheça mais sobre a raça bearded collie!

1. Aparência física

O bearded collie é um cão de porte médio, com uma estrutura magra, mas forte e bem proporcionada. Seu corpo é ligeiramente mais longo do que alto. A cabeça é bem equilibrada, com um focinho forte e olhos expressivos. As orelhas são de tamanho médio e pendentes, levantando-se levemente quando o cachorro está alerta.

Uma das características mais notáveis da raça é sua pelagem dupla e abundante. Segundo a CBKC, o subpelo é macio e denso, enquanto a pelagem externa é reta e áspera – às vezes até ligeiramente ondulada –, protegendo o cão contra o clima rigoroso. As cores incluem tons de cinza ardósia, preto, azul, marrom e areia, podendo ter ou não marcas brancas. A pelagem no rosto forma uma espécie de barba, o que deu origem ao nome “bearded” (barbudo).

2. Temperamento e personalidade

Conforme descrito pela CBKC, trata-se de um cachorro alerta, vivaz, confiante e extremamente sociável. Ele não demonstra agressividade ou timidez excessiva, o que o torna um excelente companheiro para famílias e crianças. Por ser um cão originalmente criado para o pastoreio, o bearded collie tem alta energia e adora brincar, correr e interagir com seus tutores.

Além disso, tem uma forte necessidade de companhia. Ele não gosta de passar longos períodos sozinho e pode desenvolver ansiedade se não receber atenção suficiente. Por isso, é mais indicado para famílias ativas, que possam dedicar tempo para brincar e se exercitar com ele diariamente.

O bearded collie precisa de exercícios físicos regulares para manter a musculatura forte (Imagem: dodafoto | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

A alimentação do bearded collie deve ser de alta qualidade e equilibrada para atender às suas necessidades energéticas. Como é um cão ativo, precisa de uma dieta rica em proteínas e nutrientes essenciais para manter os músculos fortes e uma pelagem saudável.

No quesito saúde, o bearded collie é uma raça saudável, mas algumas condições genéticas podem surgir, como a displasia coxofemoral, um problema articular comum em cães de porte médio e grande. Além disso, sua pelagem densa exige escovação frequente, pelo menos três vezes por semana, para evitar nós e manter a pele saudável.

Ademais, exercícios físicos regulares são fundamentais para essa raça, pois ajudam a manter a musculatura forte e a evitar problemas de comportamento causados pelo acúmulo de energia. Assim, passeios longos, corridas e brincadeiras ao ar livre são essenciais para o bem-estar do bearded collie.

4. Educação e socialização desde cedo

O bearded collie é muito inteligente e aprende com facilidade, mas pode ser teimoso se não receber comandos claros e consistentes. Por isso, esse lado independente exige que o tutor invista em treinamento desde cedo, utilizando reforços positivos, como petiscos e elogios, para garantir um comportamento equilibrado.

A socialização também é essencial para que ele se torne um cão amigável. Desde pequeno, ele deve ser exposto a diferentes pessoas, ambientes e outros animais para evitar timidez ou reações exageradas. Como é um cachorro ativo, também pode apresentar comportamentos como pular nas pessoas ou correr excessivamente se não for bem treinado.