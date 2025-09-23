4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana

A semana traz novidades imperdíveis para os fãs de cinema, com produções repletas de emoção, aventura e grandes histórias. Entre os lançamentos, o destaque vai para “Uma batalha após a outra”, em que Bob Ferguson vê sua tranquilidade ruir quando um inimigo do passado ressurge após mais de dez anos e ameaça sua filha. Já em “Missão Pet”, Falcon, um guaxinim astuto, acaba preso em um trem repleto de animais de estimação e precisa enfrentar um texugo vingativo em uma corrida contra o tempo para salvar seus novos amigos.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Uma batalha após a outra (25/09)

Em “Uma batalha após a outra”, Bob reúne antigos aliados para salvar a vida da filha (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), que vê sua tranquilidade ruir quando um inimigo do passado retorna após mais de uma década, colocando sua filha em risco. Determinado a protegê-la, ele reúne antigos aliados de sua brigada revolucionária e embarca em uma jornada intensa, marcada por confrontos, dilemas e surpresas que o obrigam a enfrentar não apenas velhos adversários, mas também os fantasmas de sua própria história.

2. Ne Zha 2: o renascer da alma (25/09)

Em “Ne Zha 2: o renascer da alma”, Ne Zha e Ao Bing ganham uma nova chance de vida e precisam enfrentar dilemas pessoais (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)

Após uma grande catástrofe que quase destruiu seus corpos, as almas de Ne Zha e Ao Bing são salvas por Taiyi Zhenren, que utiliza a lendária lótus de sete cores para dar-lhes uma nova vida e a chance de mudar seus destinos. Ne Zha precisa lidar com os ecos de escolhas passadas, sentimentos de culpa e a responsabilidade de proteger aqueles que ama, enquanto Ao Bing enfrenta seu próprio dilema entre vingança e recomeço.

Durante a jornada, ambos encontram aliados inesperados e enfrentam forças que mais uma vez colocam o mundo em perigo. Entre batalhas, desafios pessoais e dilemas emocionais, Ne Zha descobre o valor do sacrifício, da amizade e seu papel na harmonia entre deuses e humanos, mostrando que mesmo os destinados à destruição podem encontrar redenção.

3. Hamilton (25/09)

O musical “Hamilton” acompanha a trajetória de Alexander Hamilton até se tornar uma figura central na fundação dos Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

O musical “Hamilton”, sucesso absoluto da Broadway criado por Lin-Manuel Miranda, chega às telas brasileiras em 25 de setembro. A apresentação filmada, originalmente registrada em junho de 2016 no Richard Rodgers Theatre, traz um prólogo exclusivo chamado “Reuniting the Revolution”, que inclui entrevistas com o elenco original e os criadores, refletindo sobre o impacto duradouro da produção.

A história acompanha a trajetória de Alexander Hamilton, um imigrante ambicioso que se torna uma figura central na fundação dos Estados Unidos. Entre embates políticos, desafios pessoais e relações intensas, Hamilton busca deixar sua marca na história, revelando determinação, coragem e a força de suas ideias em meio a conflitos e oportunidades que moldaram uma nação.

4. Missão Pet (25/09)

Em “Missão Pet”, o guaxinim astuto Falcon precisa liderar seus novos amigos contra o vilão Hans (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

O guaxinim astuto Falcon se vê em apuros quando, durante um roubo, fica preso em um trem em alta velocidade, cercado por diversos animais de estimação. O comboio está sob ameaça de Hans, um texugo rancoroso determinado a se vingar. Então, Falcon precisa liderar seus novos amigos para impedir que o vilão consiga seus objetivos.

Repleto de ação e momentos divertidos, o filme explora a importância da coragem, da união e da amizade para superar situações perigosas. Com desafios inesperados, cada personagem descobre seu valor ao enfrentar aventuras que exigem estratégia e cooperação.