4 benefícios da prática do tênis para o corpo humano

Os esportes de raquete, como o tênis, combinam movimentos intensos e estratégicos que exigem ação constante do corpo inteiro. Durante uma partida, o organismo é desafiado por arrancadas rápidas, trocas de direção e períodos de esforço intercalados, estimulando músculos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, mas que são essenciais para equilíbrio, força e longevidade. Essa dinâmica também favorece o condicionamento cardiovascular, a agilidade, os reflexos e a coordenação visual.

Não à toa, o tênis vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a modalidade conta com cerca de dois milhões de praticantes e quase seis milhões de fãs no país.

Segundo Felipe Garcia, professor de educação física e franqueado da Fast Tennis, rede de quadras de tênis, a modalidade se destaca pelo componente social, importante para a redução dos hormônios do estresse, além de permitir um alto gasto calórico de forma mais leve, o que explica sua popularidade crescente. “Em uma hora de tênis, por exemplo, você percorre quilômetros em picos de alta intensidade sem perceber o cansaço da mesma forma que perceberia na esteira. É possível transformar o processo em diversão”, ressalta.

Neste sentido, o profissional aponta quatro benefícios que o tênis proporciona para o corpo humano. Confira!

1. Alta definição muscular na região abdominal

É possível ter abdômen definido enquanto se diverte. “Como o tênis exige que você gire o tronco com força para golpear a bola e recupere o equilíbrio logo em seguida, o seu core — conjunto de músculos da região central do corpo — é acionado em todas as direções. Essa ativação em 360 graus trabalha os músculos de forma dinâmica e explosiva, entregando definição como consequência direta da sua performance no jogo”, pontua Felipe Garcia.

2. Ativação da musculatura glútea

No tênis, é possível acordar partes do músculo que raramente são exigidas. “A postura de pernas flexionadas e as constantes corridas laterais ajudam a deixar o glúteo mais firme e com uma circunferência mais arredondada. Além do ganho estético, essa dinâmica constrói um quadril muito mais forte, já que trabalha a estabilidade lateral de forma contínua durante toda a partida”, afirma.

A prática do tênis fortalece pernas, panturrilhas e músculos estabilizadores do corpo (Imagem: Dewald Kirsten | Shutterstock)

3. Fortalecimento da perna

Os membros inferiores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e fortalecimento corporal. “O tênis exige saltos e paradas laterais bruscas que dão um verdadeiro upgrade nos músculos estabilizadores. Essa dinâmica fortalece desde os pequenos tecidos dos pés até a panturrilha, criando uma base ultraresistente que não só melhora a estética, mas potencializa sua performance em qualquer outra atividade física”, ressalta.

4. Musculatura do antebraço desenvolvida

Tentar controlar uma raquete e acertar uma bola pode render músculos surpreendentes. “A energia para rebater a bola reconstrói seus músculos de um jeito muito denso e resistente, já que exige uma contração contínua desde os dedos até os ombros. O resultado é um braço muito mais tonificado e funcional, ganhando definição por meio da precisão e do controle, e não apenas da carga bruta”, finaliza Felipe Garcia.

Por Lyzie Vitorino