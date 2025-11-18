Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A última Lua Nova de 2025, em 20 de novembro, chegará carregando um impulso de renovação, típico da força sagitariana. Será um momento ideal para quem deseja reorganizar a energia pessoal, clarear intenções e abrir espaço para novas experiências no ano que se aproxima.

Nesse cenário, os banhos ritualísticos ganham destaque por ajudarem a alinhar mente, corpo e espírito. Eles funcionam como ferramentas simbólicas de limpeza e direcionamento, permitindo que cada pessoa entre no novo ciclo com mais leveza, entusiasmo e propósito.

Abaixo, a astróloga Fernanda Marto de Miranda ensina 4 banhos para fazer na última Lua Nova de 2025!

1. Banho de purificação e expansão

Esse banho ajuda a limpar o campo energético e a reabrir o coração para o novo ciclo. Sagitário é regido por Júpiter — planeta da fé, propósito e crescimento. Esse banho une limpeza (manjericão), vitalidade (alecrim) e otimismo (laranja).

Ingredientes

1 colher de sopa de manjericão

1 colher de sopa de alecrim

Casca de 1 laranja (ou 5 gotas de óleo essencial de laranja)

2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue o fogo e acrescente as ervas e a casca de laranja. Abafe por 20 minutos. Coe e jogue a água do pescoço para baixo após o banho físico, mentalizando uma luz dourada te envolvendo e abrindo caminhos. Faça esta afirmação: “Eu libero o que me pesa e escolho expandir com fé e alegria”.

2. Banho da coragem e do foco

Esse banho ajuda a se conectar com o elemento Fogo de Sagitário — ação, entusiasmo e direção. Ideal para quem quer começar 2026 com energia e clareza.

Ingredientes

1 punhado de manjericão

1 canela em pau (ou 1 colher de sopa de canela em pó)

3 cravos-da-índia

2 l de água

Modo de preparo

Em fogo médio, ferva a água em uma panela. Desligue o fogo, acrescente todos os ingredientes e deixe em infusão por 10 minutos. Depois de esfriar um pouco, derrame sobre o corpo do pescoço para baixo, visualizando a chama interna se reacendendo. Faça a afirmação: “Eu confio no meu caminho e ajo guiada pela minha verdade”.

O banho com sal grosso, manjericão e louro pode ajudar a atrair prosperidade (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

3. Banho da fé e proteção

Esse banho ajuda a reforçar a fé, proteger o campo e atrair prosperidade — vibra de Júpiter em alta frequência.

Ingredientes

1 punhado de manjericão

3 folhas de louro

1 colher de sopa de sal grosso (não mais que isso)

3 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue e acrescente os ingredientes. Deixe amornar, coe e derrame do pescoço para baixo. Faça a afirmação: “Estou protegida e aberta às bênçãos do novo ciclo”.

4. Banho de amor e autoconfiança

Esse banho ajuda a elevar autoestima, magnetismo e doçura — ideal para quem quer começar 2026 vibrando amor-próprio e alegria.

Ingredientes

1 punhado de manjericão

1 colher de sopa de mel

7 pétalas de rosa-amarela

2 l de água morna

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes na água morna (não precisa ferver). Mexa em sentido horário, com as mãos, mentalizando amor e gratidão. Jogue a mistura lentamente sobre o corpo, do pescoço para baixo. Faça a afirmação: “Eu mereço amor leve, e minha luz inspira confiança e alegria”.

Ritual complementar

Faça o banho no próprio dia 19/12, entre 18h e 22h (horário ideal para Lua Nova);

Acenda uma vela dourada ou lilás, escreva em um papel o que quer expandir em 2026 e queime com cuidado, deixando a cera terminar de forma natural;

Finalize com 5 minutos de respiração consciente, visualizando um círculo de luz dourada em volta do corpo.

Por Fernanda Marto de Miranda

Astróloga, terapeuta e mentora, especialista em astrologia e terapias integrativas. Também é especialista em meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista.