Agosto é um mês que convida à organização, ao crescimento e à abertura de novos caminhos. Independentemente das influências astrológicas, esse período favorece práticas de limpeza energética e fortalecimento da intenção para quem deseja prosperar. Nesse contexto, os banhos de ervas são uma tradição presente em diversas culturas e podem ser utilizados como um momento de conexão consigo mesmo, ajudando a renovar as energias e a cultivar uma mentalidade de abundância.

A seguir, confira 4 banhos de ervas para fazer em agosto e atrair prosperidade!

1. Banho de alecrim e louro para abrir caminhos financeiros

O alecrim é conhecido por revitalizar as energias e estimular a clareza mental, enquanto o louro simboliza sucesso, prosperidade e conquistas. Juntos, eles formam uma combinação excelente para quem deseja atrair novas oportunidades profissionais e melhorar a relação com o dinheiro.

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim

3 folhas de louro

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente o alecrim e o louro. Tampe por cerca de 15 minutos, coe e, após o banho de higiene, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e novas oportunidades.

2. Banho de manjericão com canela para abundância

O manjericão é associado à proteção e à expansão das boas energias, enquanto a canela é uma das especiarias mais utilizadas em rituais de prosperidade por simbolizar atração de riqueza, movimento e crescimento.

Materiais

1 l de água

1 punhado de folhas de manjericão

2 pedaços de canela em pau

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as folhas de manjericão e a canela em pau. Aguarde amornar, coe e despeje do pescoço para baixo, visualizando seus objetivos financeiros sendo alcançados.

O banho de camomila com hortelã promove tranquilidade, renova as energias e atrai sensação de leveza (Imagem: elizaveta66 | Shutterstock)

3. Banho de camomila e hortelã para desbloquear a energia

Nem sempre a prosperidade depende apenas de oportunidades externas. Muitas vezes é preciso aliviar o estresse, a ansiedade e o excesso de preocupações. A camomila promove tranquilidade, enquanto a hortelã renova as energias e traz sensação de leveza.

Materiais

1 l de água quente

1 punhado de camomila

Algumas folhas de hortelã

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a camomila e as folhas de hortelã na água quente. Após o descanso da infusão, utilize o banho do pescoço para baixo, respirando profundamente e liberando pensamentos de escassez.

4. Banho de girassol e cravo-da-índia para brilho e sucesso

As pétalas de girassol simbolizam vitalidade, confiança e prosperidade, enquanto o cravo-da-índia é tradicionalmente utilizado para fortalecer a energia pessoal e favorecer conquistas. Esse banho é indicado para quem deseja mais reconhecimento profissional e abertura para novos projetos.

Materiais

1 l de água

1 punhado de pétalas de girassol

7 cravos-da-índia

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e as pétalas de girassol e os cravos-da-índia. Deixe a infusão descansar por 15 minutos, coe e derrame do pescoço para baixo, mentalizando que sua luz pessoal atrai oportunidades e prosperidade.

Potencialize a intenção

Ao realizar qualquer banho energético, escolha um momento em que possa fazer a prática com tranquilidade. Enquanto despeja a água sobre o corpo, procure manter pensamentos positivos e agradecer pelas oportunidades que já fazem parte da sua vida e pelas que ainda estão chegando. Lembre-se de que os banhos são práticas espirituais e simbólicas, que podem complementar o autocuidado, mas não substituem atitudes concretas, planejamento financeiro e dedicação aos seus objetivos.