No inverno, gripes e resfriados se tornam mais comuns, e as vitaminas naturais são ótimas aliadas para fortalecer a imunidade. Ricas em nutrientes, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, ajudam a proteger contra infecções e manter a energia nos dias frios. Incorporá-las na rotina é uma forma prática de cuidar da saúde e reforçar as defesas do organismo.

Abaixo, aprenda a preparar 3 vitaminas nutritivas para aumentar a imunidade no inverno!

Vitamina de mamão, cenoura e laranja

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

2 laranjas

1 fatia de mamão papaia

papaia 1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

150 ml de leite integral

Modo de preparo

Em uma tigela, esprema o suco das laranjas. No liquidificador, coloque a cenoura, o mamão, o suco de laranja, o gengibre, o mel e o leite integral. Bata até ficar bem cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de morango e beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de morango

1 banana picada

150 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de semente de linhaça

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a beterraba, o morango, a banana, o leite de amêndoas, o gengibre e a linhaça. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi, maçã-verde e espinafre (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

Vitamina de kiwi e espinafre

Ingredientes

1 maçã-verde picada

1 kiwi descascado e picado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de chá de mel

200 ml de leite

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã-verde, o kiwi, o espinafre, o suco de limão e a chia. Adicione o leite e bata até ficar bem homogêneo. Acrescente o mel e bata novamente. Sirva com as folhas de hortelã.