Após o treino, o corpo precisa de nutrientes que ajudem na recuperação muscular, na reposição de energia e na manutenção do equilíbrio nutricional. As vitaminas caseiras surgem como uma opção prática e saudável, combinando ingredientes naturais que fornecem proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais.

A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino!

Vitamina proteica de banana, espinafre e chia

Ingredientes

2 bananas picadas

200 ml de leite de soja

1 colher de sopa de chia

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de abacate e cacau (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock)

Vitamina proteica de abacate e cacau

Ingredientes

1/2 abacate maduro

maduro 1 colher de sopa de pasta de amendoim

200 ml de leite de soja gelado

1 colher chá de cacau em pó 100%

Cacau em pó e amêndoas laminadas para servir

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida com o cacau em pó e as amêndoas laminadas.

Vitamina proteica de manga com leite de coco e linhaça

Ingredientes

1 manga picada

picada 200 ml de leite de coco gelado

2 colheres de sopa de linhaça moída

1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.