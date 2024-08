3 técnicas de relaxamento para aliviar sintomas emocionais

Em um mundo cada vez mais acelerado, a gestão do estresse e a manutenção do bem-estar emocional se tornam questões essenciais para a saúde. A fisioterapia, tradicionalmente associada à reabilitação física, também pode desempenhar um papel importante no alívio de sintomas emocionais por meio de técnicas de relaxamento e de liberação miofascial (dor muscular regional).

Simone Cury Andery Pinto, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, explica que técnicas de relaxamento têm mostrado benefícios significativos para a gestão do estresse e da ansiedade. “Métodos como a respiração diafragmática e os alongamentos específicos podem ser extremamente eficazes na redução de tensões emocionais e na promoção de um estado de calma”, afirma. Essas técnicas ajudam a regular o sistema nervoso autônomo, que controla as respostas de estresse do corpo. Abaixo, confira 3 delas!

1. Respiração diafragmática

A respiração diafragmática, por exemplo, se trata de uma técnica simples, mas poderosa. “Ao focar na respiração profunda, lenta e concentrada no diafragma, conseguimos ativar o sistema nervoso parassimpático, que é responsável por relaxar o corpo e reduzir a resposta de estresse”, explica a professora. A prática regular pode ajudar a controlar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono.

A liberação miofascial alivia a tensão muscular e melhora a circulação, promovendo relaxamento (Imagem: baranq | Shutterstock)

2. Liberação miofascial

Outro método que a professora Simone Cury destaca é a liberação miofascial, uma técnica que visa aliviar a tensão muscular e melhorar a circulação. “A liberação miofascial envolve a aplicação de pressão em pontos específicos dos músculos para liberar a tensão acumulada”, explica.

Essa técnica não só alivia a dor física, mas também pode contribuir para um estado mental mais relaxado. “Isso pode ser particularmente útil para pessoas que acumulam estresse, tensão e dores em áreas específicas do corpo. Desta forma, a técnica promove o relaxamento da musculatura e contribui para o bem-estar geral”, diz a especialista.

3. Alongamentos

Os alongamentos também desempenham um papel importante na gestão do estresse. A professora destaca que a prática regular ajuda a reduzir a rigidez muscular e a melhorar a flexibilidade. “A prática de alongamentos, especialmente quando combinada com técnicas de respiração, pode ajudar a liberar endorfinas, que são hormônios naturais que promovem sensações de bem-estar e relaxamento”, explica a Simone Cury.

Regularidade é essencial

Além das técnicas físicas, a fisioterapeuta enfatiza a importância de integrar essas práticas em uma rotina diária. “Para obter benefícios duradouros, é crucial incorporar essas técnicas de relaxamento na rotina diária, mesmo que por curtos períodos. A regularidade é a chave para obter melhorias significativas na saúde emocional”, aconselha.

A professora também destaca que procurar por um profissional qualificado para auxiliar nesse processo é imprescindível para o sucesso das terapias.

Por Bianca Lodi Ring