Variedades

3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 24/09/25 15h06
Suco de laranja com manjericão e chia (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

Manter hábitos simples pode transformar a rotina de forma positiva, e entre eles estão as escolhas alimentares que unem leveza e praticidade. Em meio à correria do dia a dia, sucos nutritivos e detox ganham espaço por trazer frescor, sabor e saúde sem exigir muito tempo no preparo.

O conceito de detox está relacionado à ideia de auxiliar o organismo na eliminação de toxinas acumuladas e, ao mesmo tempo, favorecer o bom funcionamento do sistema digestivo. Nesse sentido, os sucos detox combinam frutas, vegetais, ervas e sementes que oferecem fibras, antioxidantes e vitaminas capazes de estimular processos naturais do corpo, como a digestão e a hidratação. 

A seguir, confira 3 receitas de sucos detox fáceis para desintoxicar o corpo na primavera!

Suco detox de laranja com manjericão e chia

Ingredientes

  • 2 laranjas
  • 1 limão-siciliano
  • 1 limão-taiti
  • 300 ml de água gelada
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 ramo pequeno de folhas frescas de manjericão
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Esprema o suco das laranjas e dos dois limões em uma jarra de vidro. Adicione a água gelada e misture. Em seguida, incorpore as sementes de chia. Deixe a mistura descansar por aproximadamente 10 minutos, para que as sementes de chia hidratem e formem uma textura levemente gelatinosa. Finalize adicionando folhas de manjericão fresco levemente amassadas e as pedras de gelo.

Copo de suco verde detox acompanhado de maçã-verde, pepino, aipo, limão, gengibre e folhas frescas sobre mesa de madeira
Suco detox de maçã-verde, pepino, aipo, limão e gengibre (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Suco detox de maçã-verde, pepino, aipo, limão e gengibre

Ingredientes

  • 2 maçãs-verdes
  • 1 pepino
  • 2 talos de aipo
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Suco de 1 limão-taiti
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 200 ml de água gelada
  • Folhas de salsa fresca e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Com auxílio de uma tábua, corte as maçãs em pedaços, mantendo a casca, mas retirando as sementes. Fatie o pepino em rodelas e pique os talos de aipo em pedaços menores para facilitar o processamento. No liquidificador, adicione a maçã, o pepino, o aipo, o gengibre, o suco dos limões e a água gelada. Bata até obter um suco homogêneo.

Coe se preferir uma textura mais leve ou mantenha com fibras para aproveitar ao máximo os nutrientes. Acrescente pedras de gelo a gosto e finalize com folhas frescas de salsa por cima.

Suco de abacaxi com cenoura e hortelã

Ingredientes

  • 3 fatias de abacaxi fresco
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • Suco de 1 laranja
  • 200 ml de água de coco gelada
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça dourada
  • 6 folhas de hortelã fresca
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacaxi, a cenoura, o suco da laranja, a água de coco e as folhas de hortelã. Bata bem até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente as sementes de linhaça e bata rapidamente apenas para misturar. Se preferir, coe. Sirva em copos altos com gelo, decorando com um ramo de hortelã na borda.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna