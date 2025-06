3 sobremesas irresistíveis e saudáveis com abacate

Muito além do guacamole e das saladas, o abacate é um ingrediente versátil e nutritivo que pode brilhar também nas sobremesas. Com um sabor suave e textura cremosa, ele se adapta facilmente a preparações doces, substituindo ingredientes mais calóricos e trazendo mais leveza às receitas. Além disso, por ser rico em gorduras boas, fibras e antioxidantes, ajuda a manter a saciedade e favorece a digestão.

Por isso, a seguir, confira como utilizar o abacate em 3 sobremesas saudáveis e irresistíveis!

Torta de abacate com amêndoas

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de amêndoas trituradas

1/2 xícara de chá de tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Recheio

Polpa de 2 abacates maduros

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as tâmaras, as amêndoas, o óleo de coco e o sal e bata até formar uma massa consistente e levemente pegajosa. Forre o fundo de uma forma redonda, pressionando bem, e leve à geladeira por 20 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque os ingredientes do recheio e bata até formar um creme liso e aerado. Despeje sobre a massa já firme, alise e polvilhe com coco ralado. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Brigadeiro de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

em pó 100% 3 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de óleo de coco

Cacau em pó para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate e bata até obter um creme liso. Transfira para um recipiente e adicione o cacau em pó, o mel e o óleo de coco. Mexa até obter uma consistência homogênea e cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele em bolinhas. Passe no cacau em pó e disponha em forminhas para brigadeiro. Sirva em seguida.

Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock)

Bolo de abacate com iogurte e morango

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de leite castanha-de-caju

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

170 g de iogurte natural

Morangos frescos fatiados a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, os ovos, o óleo de coco, o mel, o leite e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Despeje o iogurte natural sobre o bolo e finalize com as fatias de morango. Sirva em seguida.