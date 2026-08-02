Variedades

3 sobremesas da culinária coreana para preparar em casa

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 02/08/26 11h06
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Pudim "jiggly cat" de café e chocolate (Imagem: AB-7272 | Shutterstock)

Do doce de rua vendido no inverno às guloseimas que viralizaram nas redes sociais, a tradição gastronômica da Coreia do Sul guarda tesouros açucarados capazes de agradar muitos paladares. São preparos que combinam crocância, recheios quentes e visuais divertidos. Se você tem curiosidade em experimentar essas iguarias, saiba que não precisa procurar um restaurante especializado: dá para prepará-las no dia a dia.

Abaixo, confira 3 sobremesas da culinária coreana para preparar em casa!

1. Pudim “jiggly cat” de café e chocolate

Ingredientes

  • 500 ml de leite integral
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de café solúvel
  • 100 g de chocolate ao leite picado
  • 14 g de gelatina em pó sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de café solúvel dissolvido em 1 colher de sopa de água quente para pincelar
  • Glacê preto para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina na água e reserve por 5 minutos. Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite, o açúcar e o café solúvel e leve ao fogo médio, mexendo até dissolver e aquecer bem, sem deixar ferver. Desligue o fogo, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente. Adicione a gelatina hidratada e a baunilha e misture até dissolver por completo. Passe a mistura por uma peneira para garantir uma textura lisa.

Despeje em um molde de silicone em formato de gato e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas, até firmar. Desenforme com cuidado sobre um prato pequeno. Com um pincel de silicone, aplique a mistura de café dissolvido sobre as orelhas e o topo da cabeça, criando um degradê mais escuro nessas áreas. Por fim, faça os olhos e o focinho com o glacê preto e sirva gelado.

Pilha de hottoks dourados sobre uma tábua de madeira, acompanhada de um hottok partido ao meio que revela o recheio de açúcar, canela e castanhas, com paus de canela e amendoins ao lado
Hottok (Imagem: Axel Mel | Shutterstock)

2. Hottok

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 1/4 de xícara de chá de água morna
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento biológico seco
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de óleo
  • Óleo para fritar e untar as mãos

Recheio

  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/4 de xícara de chá de avelãs picadas
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture o leite morno, a água morna, o açúcar e o fermento e deixe descansar por 10 minutos, até espumar. Acrescente a farinha de trigo, o sal e o óleo e misture até formar uma massa lisa e levemente pegajosa. Cubra e deixe crescer em local abafado por cerca de 1 hora, até dobrar de volume.

Recheio

Em um recipiente, misture o açúcar mascavo, as avelãs e a canela. Reserve.

Montagem

Com as mãos untadas com óleo, divida a massa em porções. Abra cada porção na palma da mão, coloque uma colher do recheio no centro e feche bem, formando uma bolinha. Em uma frigideira com um pouco de óleo em fogo médio, coloque a bolinha com a emenda para baixo e pressione com uma espátula até formar um disco. Frite dos dois lados até dourar e o recheio derreter. Sirva quente.

Dica: sirva logo após fritar, pois o recheio fica bem quente e ganha textura de calda.

3. Yakgwa

Ingredientes

Calda

  • 1 xícara de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 3 colheres de sopa de óleo de gergelim
  • 3 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, misture o mel, a água e o gengibre e aqueça em fogo baixo por alguns minutos. Deixe esfriar.

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de gergelim, o mel e a água e sove até formar uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo, corte em quadrados e fure levemente com um garfo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo baixo e frite a massa até dourar. Retire, escorra e mergulhe imediatamente na calda por cerca de 30 minutos. Escorra o excesso e sirva.

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