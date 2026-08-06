3 simpatias poderosas para ter mais saúde em agosto

Agosto costuma ser visto como um mês de transição, em que muitas pessoas sentem mudanças no ritmo da rotina, no clima e até na disposição física e emocional. Independentemente das crenças, simpatias podem funcionar como rituais simbólicos que fortalecem a intenção de cuidar do corpo, da mente e do espírito, incentivando hábitos mais conscientes e uma conexão maior com a própria energia.
Vale lembrar que simpatias não substituem tratamentos médicos nem cuidados com a saúde, mas podem ser um complemento para quem acredita no poder da fé, da oração e da intenção. A seguir, confira 3 rituais simples para atrair mais vitalidade durante o mês de agosto!
1. Simpatia do copo com água e alecrim
O alecrim é uma erva tradicionalmente associada à vitalidade, à proteção e ao fortalecimento energético.
Materiais
- 1 copo com água
- 1 ramo de alecrim fresco
Como fazer
Antes de dormir, coloque o ramo de alecrim dentro do copo com água e faça uma oração ou mentalize saúde, disposição e equilíbrio. Na manhã seguinte, descarte a água em um jardim ou vaso de plantas e agradeça pelas bênçãos recebidas.
2. Banho de ervas para renovar as energias
Quando nos sentimos energeticamente sobrecarregados, é comum perceber também um impacto no bem-estar físico e emocional.
Materiais
- Alecrim
- Manjericão
- Hortelã
- 2 l de água
Como fazer
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Acrescente as ervas e deixe descansar por cerca de 15 minutos. Após seu banho de higiene, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando que toda energia negativa está sendo levada embora e que seu corpo recebe força, saúde e proteção.
3. Simpatia da fruta da prosperidade
A maçã representa renovação e vitalidade em diversas tradições espirituais.
Materiais
- 1 maçã bonita
- Mel
Como fazer
Passe um pouco de mel sobre a maçã e, antes de consumi-la, faça uma mentalização de que cada alimento ingerido fortalece seu organismo e contribui para uma vida longa e saudável. Coma a fruta com calma e gratidão, transformando esse momento em um pequeno ritual de autocuidado.