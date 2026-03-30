3 simpatias para ter mais sorte em abril

Abril chega com uma energia de movimento, recomeços e decisões. É um daqueles meses que pedem atitude, mas também uma ajudinha extra do universo. Com o céu trazendo novas oportunidades e mudanças rápidas, esse é o momento ideal para ativar a sua sorte, abrir caminhos e atrair boas energias para amor, dinheiro e vida como um todo. E a boa notícia é que você não precisa de nada complicado. Às vezes, pequenos rituais feitos com intenção já mudam completamente o seu campo energético. Veja!
1. Simpatia do louro para abrir caminhos
Essa é uma das simpatias mais clássicas — e funciona justamente porque trabalha a prosperidade e o desbloqueio energético.
Materiais
- 3 folhas de louro
- 1 papel branco
- 1 caneta
Como fazer
Escreva no papel um desejo que represente aquilo que você quer atrair em abril, dobre o papel e coloque com as folhas de louro. Guarde tudo na sua bolsa ou carteira durante o mês.
Dica: ao longo dos dias, sempre que lembrar, mentalize seu desejo como se já estivesse acontecendo.
2. Simpatia da vela para atrair sorte rápida
Perfeita para quando você sente que precisa de uma virada, seja em uma situação específica ou na energia geral.
Materiais
- 1 vela branca
- 1 copo com água
Como fazer
Acenda a vela e faça um pedido claro de sorte e abertura de caminhos, visualize oportunidades chegando até você e deixe a vela queimar até o fim (com segurança). Esse ritual ajuda a movimentar a energia e trazer respostas mais rápidas.
3. Simpatia do banho de ervas para limpar e atrair sorte
Antes de atrair, é preciso limpar — e esse banho faz exatamente isso.
Materiais
- Alecrim
- Hortelã
- Manjericão
- Água
Como fazer
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as ervas. Desligue o fogo e deixe amornar. Após o banho normal, jogue do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize: “Eu limpo minha energia e abro espaço para a sorte entrar na minha vida.” Esse banho é ótimo para renovar sua vibração e aumentar sua conexão com oportunidades.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.