3 simpatias para ter mais sorte em abril

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Abril chega com uma energia de movimento, recomeços e decisões. É um daqueles meses que pedem atitude, mas também uma ajudinha extra do universo. Com o céu trazendo novas oportunidades e mudanças rápidas, esse é o momento ideal para ativar a sua sorte, abrir caminhos e atrair boas energias para amor, dinheiro e vida como um todo. E a boa notícia é que você não precisa de nada complicado. Às vezes, pequenos rituais feitos com intenção já mudam completamente o seu campo energético. Veja!

1. Simpatia do louro para abrir caminhos

Essa é uma das simpatias mais clássicas — e funciona justamente porque trabalha a prosperidade e o desbloqueio energético.

Materiais

3 folhas de louro

1 papel branco

1 caneta

Como fazer

Escreva no papel um desejo que represente aquilo que você quer atrair em abril, dobre o papel e coloque com as folhas de louro. Guarde tudo na sua bolsa ou carteira durante o mês.

Dica: ao longo dos dias, sempre que lembrar, mentalize seu desejo como se já estivesse acontecendo.

A simpatia da vela ajuda abrir caminhos, atrair sorte e trazer respostas de forma mais rápida (Imagem: Mehes Daniel | Shutterstock)

2. Simpatia da vela para atrair sorte rápida

Perfeita para quando você sente que precisa de uma virada, seja em uma situação específica ou na energia geral.

Materiais

1 vela branca

1 copo com água

Como fazer

Acenda a vela e faça um pedido claro de sorte e abertura de caminhos, visualize oportunidades chegando até você e deixe a vela queimar até o fim (com segurança). Esse ritual ajuda a movimentar a energia e trazer respostas mais rápidas.

3. Simpatia do banho de ervas para limpar e atrair sorte

Antes de atrair, é preciso limpar — e esse banho faz exatamente isso.

Materiais

Alecrim

Hortelã

Manjericão

Água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as ervas. Desligue o fogo e deixe amornar. Após o banho normal, jogue do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize: “Eu limpo minha energia e abro espaço para a sorte entrar na minha vida.” Esse banho é ótimo para renovar sua vibração e aumentar sua conexão com oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.